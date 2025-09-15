Omoda 5 HEV oferece economia de 21 km/l, segundo Fipe Carros

O novo Omoda 5 HEV acaba de colocar os pneus no Brasil e chega com uma proposta bem interessante! Em vez de seguir o caminho dos híbridos plug-in, como muitos carros chineses estão fazendo, este modelo opta por ser um híbrido pleno (HEV). Isso significa que ele combina motor a combustão e motor elétrico, mas não precisa ser recarregado em tomadas. A ideia aqui é trazer tecnologia de ponta com um preço mais em conta.

Quem já teve a chance de dirigir o Omoda 5 na China fala muito bem da suavidade ao volante. A transição entre o motor elétrico e o motor a gasolina é tão discreta que você mal percebe. Isso é ótimo para quem valoriza conforto e economia, especialmente nas cidades. Afinal, quem já ficou preso no trânsito sabe como um carro eficiente pode fazer a diferença.

Visual e Design

O visual é outro ponto forte do Omoda 5. Inspirado nos cupês, ele exibe um design moderno com linhas arrojadas e uma grade que se integra de forma harmônica ao corpo do veículo. É aquele tipo de carro que chama a atenção sem precisar de cores muito gritantes. Embora a paleta seja mais sóbria, ela transmite uma sensação de sofisticação.

Dimensões e Espaço

Em relação ao tamanho, o Omoda 5 é um SUV compacto, com 4,42 m de comprimento e 1,83 m de largura. As medidas, que incluem um entre-eixos de 2,63 m, garantem aquele espaço razoável para o dia a dia — porta-malas de 378 litros, perfeito para uma viagem de fim de semana ou as compras do mês. Ele é uma opção de entrada da marca, competindo diretamente com modelos como Nissan Kicks e Jeep Compass.

Motorização e Desempenho

Na parte de motorização, temos um motor 1.5 turbo a gasolina que entrega 143 cv, combinado com um motor elétrico que leva a potência total para 203 cv. Isso significa que você não vai sentir falta de energia, e ainda vai ter uma economia considerável, com média de até 21 km/l, dependendo do uso. Para quem já teve um carro híbrido, sabe como a experiência de dirigir é silenciosa e suave nas baixas velocidades.

Preço e Concorrência

O preço estimado está entre R$ 180 mil e R$ 200 mil, tornando-o mais acessível do que muitos concorrentes, como o Corolla Cross. Ele briga de frente com opções como Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker. Isso pode ser uma ótima notícia para quem busca um híbrido sem precisar gastar uma fortuna.

Cores e Acabamento

Em termos de opções de cores, você vai encontrar Branco Arctic, Prata Alya, Preto Andromeda e Cinza Centaurus. Todas são discretas, mas combinam bem com o acabamento, que reflete um toque de sofisticação.

Equipamentos e Tecnologia

Quando o assunto é tecnologia, o Omoda 5 não decepciona. O SUV está equipado com painel digital, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera 360° e piloto automático adaptativo. O interior mistura materiais emborrachados e couro sintético, garantindo aquela sensação premium ao dirigir.

Lançamento e Futuro

O lançamento deste modelo está previsto para o último trimestre de 2025, com uma chegada esperada em outubro. A Omoda Jaecoo está de olho na possibilidade de produzir o modelo aqui, dependendo de impostos e regulamentações que podem impactar o preço final.

No fim das contas, o Omoda 5 HEV traz uma proposta bem legal para os amantes de carros, com eficiência e tecnologia a um custo que promete ser atrativo. Com certeza vai dar o que falar nas ruas do Brasil!