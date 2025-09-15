Mundo Automotivo

Fiat Fastback é mais barato que Basalt com queda de R$ 17,4 mil

Fiat Fastback fica mais em conta que Basalt com redução de R$ 17,4 mil para PcD
O Fiat Fastback Turbo 200 chegou com a linha 2026, e a novidade é que está disponível em vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD). Ele é uma ótima opção para quem busca um bom custo-benefício, oferecendo uma transmissão automática e um porta-malas bem espaçoso, com 516 litros. Sem dúvida, um carro que pode facilitar a vida de quem precisa de um pouco mais de espaço e conforto.

Por outro lado, é bom ficar de olho nos pontos negativos. O espaço interno deixa a desejar, especialmente no banco de trás — não é lá muito confortável acomodar três adultos em viagens longas. Além disso, vem só com quatro airbags, sem as laterais, o que pode dar uma certa insegurança a quem valoriza a proteção. O acabamento também não impressiona, com muito plástico rígido no painel e nas portas.

A boa notícia é que a versão de entrada fica dentro do limite de isenção do ICMS, de R$ 120, ajudando ainda mais quem se qualifica. E se você está pensando em comprar um, saiba que esse mês o Fastback Turbo 200 CVT sai por R$ 102.541,22 para PcD — uma pechincha se levar em conta que o preço normal é de R$ 119.990. Essa diferença de R$ 17.448,78 faz a alegria de muitos.

Para quem está em busca de um SUV, é interessante notar que o valor final do Fastback para PcD supera três das quatro versões do Citroën C5 Aircross. A versão mais barata, a Feel, oferece um motor aspirado e custa R$ 93.990, enquanto as outras estão bem acima da faixa que o Fastback pode oferecer.

Se você é da turma que acompanha as vendas, a Fenabrave registrou que, entre janeiro e agosto de 2025, o Fiat Fastback vendeu 36.408 unidades — superando o Volkswagen Nivus, que ficou com 32.996. O recém-lançado Citroën Basalt, em comparação, conseguiu emplacar 12.621 unidades.

Sob o capô, o Fastback T200 é equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros. Este motor entrega 125 cv usando gasolina e 130 cv com etanol, oferecendo um torque constante de 20,4 kgfm. O câmbio automático CVT ainda simula sete marchas, o que deixa a condução mais dinâmica e prazerosa.

Para quem gosta de personalização, o modelo 2026 vem nas cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, Prata Bari, Cinza Strato e Cinza Silverstone. E se você estiver de olho em uma versão híbrida, a cor Azul Amalfi é exclusiva para elas.

