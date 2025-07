Volkswagen ultrapassa Tesla em vendas de elétricos na Europa

A Volkswagen deu um passo ousado ao ultrapassar a Tesla nas vendas de veículos elétricos na Europa no primeiro semestre de 2025. Impressionante, não é? Há poucos anos, ouvir isso parecia uma enorme loucura. Em 2023, a Tesla reinava absoluta nesse mercado, com o Model Y conquistando o coração de muitos motoristas, enquanto a Volkswagen enfrentava uma fase complicada, até precisando parar a produção do ID.3 devido à baixa demanda.

Mas agora, tudo mudou. Entre janeiro e junho de 2025, a Volkswagen entregou impressionantes 465 mil carros elétricos em todo o planeta. Isso representa um crescimento de 47% em relação ao ano anterior. Na Europa, o número é ainda mais empolgante: 347.900 unidades, um salto de 89%!

É curioso como a competição acirrada pode ser benéfica. Dados da Dataforce revelam que, entre janeiro e maio, a Volkswagen vendeu 122.600 veículos elétricos na Europa, enquanto a Tesla ficou com 76.400. Em abril, a diferença foi gritante, com a Volkswagen vendendo três vezes mais do que sua concorrente.

Por outro lado, a Tesla teve um desafio grande, vendo suas vendas globais caírem 14%, totalizando 384 mil veículos nesse período. Embora a empresa não tenha divulgado números específicos para a Europa, os dados sugerem que a Tesla está perdendo espaço nesse mercado.

Esse crescimento para a Volkswagen não é só sobre números; é uma questão estratégica. A marca busca reconstruir sua imagem após o polêmico Dieselgate e precisa se adequar às exigências rigorosas de emissões de CO2 da União Europeia. E, para os amantes de carros, acompanhar essas mudanças é um prato cheio!

Mas nem tudo são flores. O Handelsblatt aponta que essa corrida por vendas trouxe também um custo. Muitos modelos, como o ID.3, estão sendo vendidos com grandes descontos, o que pode ter um impacto nas margens de lucro. Um executivo da empresa comentou que, apesar de ainda haver lucro, a margem operacional está abaixo dos 6,5% que esperam alcançar até 2029.

A Volkswagen está confiante de que a nova geração de modelos mais acessíveis, como o ID.2 e o Cupra Raval, que devem ser lançados em 2026, vai turbinar seus resultados financeiros. Para quem está de olho em descontos para PcD, a VW está oferecendo condições especiais para o modelo Tera High 2026.

Falando em vendas globais, a Volkswagen viu um crescimento de 24% nos Estados Unidos, mas na China, a situação não foi tão boa, com uma queda de 34,5%. No total, o grupo entregou 4,41 milhões de carros em todo o mundo, um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior. E quem também está de olho na concorrência, as vendas do Tesla Model Y na China subiram 9% em junho.

Essa movimentação entre as montadoras certamente deixa os apaixonados por carros em polvorosa, não é mesmo? O mercado está mudando e promete muitas surpresas!