Globo substitui VIVA por novelas e estreia tem baixa audiência

A estreia do canal Globoplay Novelas, que substituiu o tradicional Viva, não trouxe os resultados esperados pela Globo. Embora o canal tenha tido uma boa aceitação na plataforma de streaming, a novela Guerreiros do Sol obteve apenas 0,11 ponto de audiência no Painel Nacional de Televisão (PNT) em junho, de acordo com dados recentes. Esse número é uma queda em relação ao mês anterior, quando o canal ainda exibia sua programação antiga e registrou 0,13 ponto.

Com esse resultado, o Globoplay Novelas empatou em audiência com a GloboNews e ficou atrás de seus concorrentes diretos na TV por assinatura.

A mudança de nome e de identidade visual do canal veio após pesquisas internas que mostraram que cerca de 70% dos telespectadores assistiam apenas a novelas, ignorando outros tipos de programação que faziam parte do Viva, como programas de humor e talk shows. Por conta disso, a Globo decidiu focar exclusivamente na exibição de novelas clássicas, alinhando o canal à marca do serviço de streaming Globoplay e buscando consolidar a emissora como referência em dramaturgia.

Apesar do início tímido, a emissora acredita que os efeitos dessa mudança só serão sentidos plenamente a partir de julho, quando está prevista uma campanha promocional mais forte. A ideia é que a exibição de sucessos como a novela Por Amor, uma das mais populares da Globo, ajude a reconquistar e fidelizar o público da TV por assinatura. A estratégia é baseada na crença de que o poder das novelas se mostra mais eficaz a longo prazo, garantindo adesão gradual dos telespectadores a novas marcas.

Sinopse de Guerreiros do Sol

A novela Guerreiros do Sol, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, foi lançada no streaming em 11 de junho, com cinco episódios liberados semanalmente às quartas-feiras. Na TV linear, a trama é exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reprise aos sábados.

A história se passa no sertão e acompanha Rosa, interpretada por Isadora Cruz, e Josué, vivido por Thomás Aquino, que se apaixonam em meio a um cenário de conflitos, seca e injustiças sociais. O amor deles provoca a ira do Coronel Elói Bandeira, papel de José de Abreu, que busca vingança contra Josué por desafiá-lo e conquistar o coração de Rosa.

A vingança de Elói resulta em uma tragédia que afeta toda a família Alencar. Em busca de justiça, Josué se une a seus irmãos — Arduíno, Crispino e Sabiá — e se conecta ao bando do cangaceiro Miguel Ignácio, interpretado por Alexandre Nero. À medida que Josué ganha prestígio no grupo, Arduíno, seu irmão mais velho, se sente ameaçado. A tensão entre os dois culmina em uma traição, levando Josué a expulsar Arduíno, que, ferido em seu orgulho, decide colaborar com as forças policiais contra o próprio irmão.

