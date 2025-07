Ficha técnica e preços de veículos – Fipe Carros

O novo Volkswagen T-Cross Extreme 2026 chegou com tudo e promete ser um dos queridinhos do mercado. Com um preço sugerido de R$ 191.990, ele se destaca não só pela beleza, mas também pela lista cheia de equipamentos de série.

Sob o capô, a máquina mantém o motor 1.4 TSI flex, que entrega 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Funciona tanto com etanol quanto com gasolina, garantindo versatilidade. A transmissão automática de seis marchas proporciona uma experiência suave na hora de acelerar, indo de 0 a 100 km/h em apenas 8,6 segundos — sim, é rápido!

Consumo que faz a diferença

Quem pega trânsito frequentemente sabe como a economia é importante. O T-Cross se sai bem nesse quesito, fazendo cerca de 8,1 km/l com etanol e 11,7 km/l com gasolina na cidade. Na estrada, os números melhoram: 9,8 km/l com etanol e alcançando até 14 km/l com gasolina. Isso pode fazer a diferença na hora de planejar aquela viagem no feriado.

Sucesso de Vendas

Entre janeiro e junho de 2025, o T-Cross liderou com sobras o segmento, vendendo 44.532 unidades, segundo a Fenabrave. Para você ter uma ideia, o Honda HR-V ficou em segundo lugar com 32.004 unidades, enquanto o Hyundai Creta ficou em terceiro com 31.182. Um verdadeiro campeão!

Equipamentos que impressionam

O T-Cross Extreme 2026 vem recheado de itens que realmente fazem a diferença no dia a dia. O ar-condicionado digital Climatronic tem um filtro que ajuda a garantir um ambiente mais saudável dentro do carro. Tem ainda carregador de celular por indução — prático para quem vive conectado. Além disso, todos os bancos traseiros têm cintos de segurança de três pontos, oferecendo mais segurança para a galera que viaja junto.

Para quem gosta de tecnologia, a central multimídia VW Play Connect é um show à parte. Com tela de 10,1 polegadas, ela traz serviços remotos e internet dedicada, garantindo entretenimento de sobra. A segurança também é levada a sério, com seis airbags e recursos como controle de estabilidade e tração.

No conforto, o espelho retrovisor eletrocrômico ajuda a reduzir ofuscamento, e os faróis de LED com DRL garantem que você seja visto com clareza, mesmo nas estradas mais escuras. E, para os pais, a fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis é um baita alívio.

Crédito da imagem: Toriba Vw Fuad, São Paulo, SP

Ficha Técnica que conta a história

Agora, um pouco mais sobre o que essa beleza tem sob a "pele":

Motor: 1.4 200 TSI

1.4 200 TSI Câmbio: Automática, 6 marchas

Automática, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 150 cv a 5.000 rpm (etanol)

150 cv a 5.000 rpm (etanol) Torque: 25,5 kgfm a 1.500 rpm

25,5 kgfm a 1.500 rpm Velocidade Máxima: 200 km/h

200 km/h Aceleração (0-100 km/h): 8,7 segundos

8,7 segundos Dimensões: 4.218 mm de comprimento, 1.760 mm de largura e 1.575 mm de altura

4.218 mm de comprimento, 1.760 mm de largura e 1.575 mm de altura Capacidade do Porta-malas: 373 litros

373 litros Peso: 1.305 kg

1.305 kg Rodas e Pneus: Liga leve 205/55 R17

Liga leve 205/55 R17 Garantia: 36 meses

Resumindo, o T-Cross Extreme 2026 não só chama a atenção pelo design, mas também entrega muito em termos de performance, segurança e tecnologia. Afinal, apaixonados por carros merecem o melhor!