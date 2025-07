Volkswagen Tera tem desconto e custa menos que Polo

O mundo automotivo está sempre cheio de novidades, e hoje vamos falar sobre o Volkswagen Tera, que está chamando atenção pelo custo-benefício que oferece, especialmente para o público PcD. Essa versão 1.0 MPI MT, mesmo com câmbio manual, traz um pacote de itens que vale a pena considerar, além de um porta-malas que é um verdadeiro alívio para quem precisa de espaço no dia a dia — são 350 litros para acomodar tudo que você precisa.

A cereja do bolo é a isenção de impostos: o Tera conta com isenção proporcional de ICMS e isenção total de IPI. Isso significa que, quem se encaixa nas condições, pode zerar um bom pedaço do preço do carro.

### Condições Especiais nas Concessionárias

As concessionárias Volkswagen espalhadas pelo Brasil estão prontas para ajudar quem está interessado nesse modelo. Eles vão orientar sobre quais doenças garantem o benefício, a documentação necessária, prazos e opções de financiamento que fazem a diferença na hora de escolher seu carro novo. Ah, e quem já pegou uma fila no trânsito sabe como um bom aconselhamento pode facilitar a vida.

### Preço e Desconto

O preço de tabela do Tera 1.0 MPI MT é de R$ 103.990. Com as isenções, esse valor despenca para R$ 90.233, um baita desconto de R$ 13.757. Para se ter uma ideia, isso torna o Tera mais acessível do que o Polo Track, que hoje sai por R$ 95.790. E quem não adora uma oferta que faz a gente ficar com um carro de qualidade por menos?

### Itens de Série que Impressionam

O Volkswagen Tera vem repleto de equipamentos interessantes. Um painel de instrumentos digital de 8 polegadas dá um toque moderno ao interior. Rack de teto, reconhecimento de pedestres e um sistema multimídia “VW Play” com tela de 10,1 polegadas estão entre as funcionalidades que facilitam o dia a dia. Se você é do tipo que adora música, os seis airbags e o sistema de frenagem autônoma de emergência (AEB) trazem paz de espírito e segurança.

### Comodidades e Tecnologia

Para quem entende a importância de conforto, o Tera tem ar-condicionado com filtro de poeira, ajuste de altura no banco do motorista e direção elétrica que tornam qualquer trajeto mais agradável. Ter sensor de pressão dos pneus e controles de estabilidade e tração é um baita diferencial, especialmente em viagens longas — é sempre bom saber que o carro está ajustado.

Os faróis de LED com luz diurna e os retrovisores com ajuste elétrico mostram que, mesmo em um modelo mais acessível, a Volkswagen não deixou a quem se destina na mão. Além disso, há espaço para fixação de assento infantil e iluminação no porta-malas, pensando sempre na praticidade.

### Resumindo

Se você está em busca de um carro que ofereça uma boa relação custo-benefício, o Volkswagen Tera é uma ótima pedida, especialmente com as condições especiais para o público PcD. É sempre legal ver marcas se preocupando em atender melhor seus clientes, não é mesmo?