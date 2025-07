Kilauea em erupção: autoridades alertam para risco de vidro vulcânico

Vulcão Kilauea no Havaí Entra em Erupção Novamente

O Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo, localizado no Havaí, entrou em erupção nesta quarta-feira, marcando o 28º episódio desde o início das atividades vulcânicas no ano passado. Durante a erupção, fontes de lava alcançaram impressionantes 300 metros de altura, criando um espetáculo visual no Parque Nacional dos Vulcões.

O Observatório de Vulcões do Havaí relatou que a erupção gerou densas colunas de fumaça, além do lançamento de altos níveis de gás vulcânico que podem afetar a saúde das pessoas. De acordo com as autoridades, a presença de “cabelos de Pele”, que são fragmentos muito finos de vidro vulcânico, também foi observada. Esses fios podem causar irritações na pele e nos olhos, sendo perigosos, pois podem se alojar no organismo se inalados ou acidentalmente ingeridos.

As autoridades locais alertaram a população sobre os riscos associados. As pessoas que habitam nas áreas próximas ao vulcão devem tomar precauções devido à possibilidade de exposição a esses fragmentos cortantes e aos gases tóxicos liberados pela erupção, que podem afetar a saúde das comunidades vizinhas.

Além da erupção do Kilauea, outro vulcão também chamou atenção recentemente: o Lewotobi Laki Laki, na Indonésia, que entrou em atividade na segunda-feira. Esse vulcão lançou uma coluna de cinzas que atingiu impressionantes 18 quilômetros de altura, o que é o dobro da altitude em que normalmente operam os voos intercontinentais, que ficam entre 10 e 12 quilômetros. O Lewotobi Laki Laki está em nível de alerta máximo desde o mês passado. Em junho, uma grande explosão desse vulcão já havia causado a liberação de cinzas a 10 mil metros de altura, o que levou à evacuação de áreas urbanas em um raio de oito quilômetros.

Os especialistas continuam monitorando ambos os vulcões e as condições de segurança para as comunidades ao redor, destacando a importância de seguir as orientações das autoridades em casos de erupções vulcânicas.