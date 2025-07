McDonald’s traz brinquedos nostálgicos de volta ao McLanche Feliz

O McDonald’s lançou em todo o Brasil uma nova edição da campanha “Brincando de Méqui”. A ação traz uma coleção de brinquedos em miniatura que retratam o cotidiano dos funcionários da rede de fast-food. A ideia é proporcionar momentos de diversão para as famílias, permitindo que elas brinquem juntas com réplicas de itens utilizados nos restaurantes.

Essa coleção é composta por nove brinquedos, incluindo uma caixa registradora, uma estação de McNuggets, uma chapa de hambúrguer, uma máquina de bebidas, além de crachas e viseiras da equipe. Também fazem parte da linha um hambúrguer com bandeja, um kit para atendimento no Drive-Thru, uma bolsa do McDelivery e a tradicional caixinha do McLanche Feliz. Esses brinquedos estão disponíveis junto com os lanches da linha McLanche Feliz.

A nova campanha dá continuidade a uma edição anterior, lançada em 2024, que obteve grande sucesso nas redes sociais. Muitos ex-funcionários da marca se emocionaram ao ver itens que faziam parte do seu dia a dia no trabalho. A proposta da campanha é resgatar essa nostalgia e estimular interações divertidas entre pais e filhos.

Um filme publicitário, criado pela agência GALERIA.ag, acompanha a campanha e mostra famílias interagindo com os brinquedos em casa, simulando um ambiente de restaurante, o que reforça o laço emocional com a marca.

Os brinquedos podem ser adquiridos nas unidades físicas do McDonald’s, sejam pelo balcão, totens de autoatendimento, Drive-Thru ou pelo sistema “Peça e Retire”. Também é possível receber os brinquedos em casa através do aplicativo oficial, com entrega via McDelivery.

A coleção “Brincando de Méqui” já está disponível nos restaurantes de todo o país e promete trazer alegria e diversão para as famílias.