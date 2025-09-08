Volkswagen Tera tem crescimento de 50% e entra no top 5

O Volkswagen Tera está aos poucos se firmando no mercado e mostrando seu potencial. A ideia da marca é simples: lançar um SUV compacto que se tornasse o campeão de vendas da Volks no Brasil. Embora essa meta ainda esteja a caminho, já dá para notar que o Tera está se destacando e, atualmente, é o terceiro modelo mais vendido da Volkswagen no país. Só perde para o Polo e o T-Cross, que já estão consolidando seu espaço nas ruas.

De acordo com os últimos dados da Fenabrave, o Tera alcançou 1.420 unidades vendidas até o começo de setembro. Isso representa um crescimento incrível de 50,3% em relação a agosto. O modelo já está entre os cinco SUVs mais populares do Brasil e supera o seu rival direto, o Fiat Pulse, que vendeu 795 unidades no mesmo período. Se você está pensando em segurança de investimento, o Tera já soma 11.571 emplacamentos em 2025!

Um ponto que atrasou o início das vendas foi a priorização da produção do Volkswagen Polo. O sucesso do Polo foi impulsionado pelo programa governamental Carro Sustentável, o que acabou drenando algumas unidades da linha de montagem que poderiam ir para o Tera.

Recentemente, o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, comentou que as expectativas para setembro são bem otimistas. Ele espera que a produção atinja seu pico e que as vendas subam ainda mais. Segundo ele, a procura pelo Tera segue forte, e a meta é atender todos os pedidos o quanto antes.

Falando em desempenho, o Tera se destacou em agosto por ser o carro 0 km mais buscado em Minas Gerais. Isso é um grande feito, especialmente para um modelo recém-lançado. Em um levantamento feito, o Tera desbancou concorrentes populares, como o Nivus, que ocupava o primeiro lugar em julho.

Quando falamos sobre motorização, o Volkswagen Tera oferece opções interessantes. A versão de entrada, MPI MT, traz um motor 1.0 aspirado de até 84 cv e câmbio manual de cinco marchas. Essa configuração é perfeita para quem procura economia, ideal para empresas ou quem usa o carro para frotas.

Mas se você quer algo mais potente, a versão TSI MT vem equipada com um motor 1.0 turbo de 116 cv e um acabamento mais refinado. E, para os amantes de velocidade, a versão turbo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos com câmbio manual e 11,7 segundos na versão automática. Imagine sair para uma viagem e sentir essa resposta na estrada!

Então, se você ainda não teve a chance de ver um Tera de perto, talvez seja hora de dar uma olhada. Esse modelo está se provando um forte competidor no mercado e promete o que há de melhor na experiência ao volante.