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Audiência de ‘Quem Ama Cuida’ é mais estável do que se pensa

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Audiência de 'Quem Ama Cuida' preocupa menos do que parece na Globo
Audiência de 'Quem Ama Cuida' preocupa menos do que parece na Globo

A novela “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, enfrenta os primeiros desafios de audiência em sua estreia. Nos bastidores da Globo, a expectativa é que a trama ganhe mais força nas próximas semanas, especialmente com a introdução de um evento considerado crucial: a prisão da personagem Adriana, interpretada por Leticia Colin.

Esse acontecimento é visto como uma virada dramática, que pode despertar um maior interesse do público, especialmente durante a Copa do Mundo, período em que a audiência costuma aumentar. A direção da emissora acredita que essa reviravolta pode ajudar a atrair mais telespectadores e engajar o público na história.

Até o momento, os primeiros capítulos da novela registraram uma média de audiência entre 19 e 22 pontos na Grande São Paulo. Esses números estão abaixo das expectativas, embora sejam parecidos com os índices iniciais de “Três Graças”, que ocupava o mesmo horário anteriormente. A Globo identificou alguns fatores externos que podem ter afetado a audiência. Por exemplo, no dia 19 de maio, a novela teve que competir com um jogo de futebol do SBT, e no sábado, uma partida da Record também impactou seus índices.

Apesar do início morno, a direção da Globo não demonstra preocupação imediata com os números. A meta é que “Quem Ama Cuida” alcance 25 pontos no Painel Nacional de Televisão até o final de julho. A novela está prevista para ter 211 capítulos e deve ser exibida até janeiro de 2027. Após isso, está programada a reprise de “Avenida Brasil” na faixa das nove.

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