GWM Tank 300 lança na Argentina com garantia de 1 milhão de km

Com a chegada do Tank 300 na Argentina, a Great Wall Motors (GWM) está fazendo barulho no mercado de SUVs off-road. Este modelo vem com uma proposta ousada e um pacote que combina robustez, tecnologia e até uma garantia incrível! São 10 anos ou 1 milhão de quilômetros para o motor e transmissão, algo que realmente se destaca no cenário atual, onde marcas conhecidas como Jeep e Ford dominam.

A GWM escolheu o Grupo Antelo como parceiro na importação. Essa decisão vai além do comercial; é parte de uma estratégia para se firmar de vez na Argentina. O investimento planejado é de impressionantes US$ 200 milhões ao longo de dez anos, começando com US$ 60 milhões já em 2025. Isso mostra que a marca não está para brincadeira e quer ser um jogador importante por lá.

Quando falamos do Tank 300, o design realmente chama a atenção. Ele traz linhas retas e uma grade frontal imponente. Os detalhes, como rodas de liga leve de 17 polegadas e ganchos de reboque, deixam claro que ele tem vocação para o off-road. E quem já pegou uma estrada cheia de pedras sabe que uma roda sobressalente na traseira e modos de condução específicos são essenciais para encarar qualquer desafio.

Internamente, o SUV não decepciona. Ele tem um acabamento premium e algumas soluções bem inteligentes, como uma mesa retrátil no porta-malas. Os assentos oferecem aquecimento, ventilação e ajustes elétricos, tudo para garantir o máximo de conforto durante a viagem. E as telas de 12,3 polegadas entregam informações úteis como inclinação e altitude, muito legais para quem ama explorar trilhas.

O motor 2.0 turbo de 217 cv faz o Tank 300 realmente vibrar. Com tração 4×4 desconectável e bloqueio eletrônico dos diferenciais, ele não deixa a desejar nas estradas mais complicadas, e ainda assim, mantém um bom nível de conforto, perfeito para viagens longas. Já ouvi relatos de quem testou o modelo em solo chileno, e o isolamento acústico acima da média foi um dos pontos que mais impressionaram.

E não podemos esquecer da segurança: o modelo vem com um pacote ADAS bem completinho. Isso inclui frenagem autônoma, alerta de ponto cego, câmera 360° e controle de cruzeiro adaptativo. Com tudo isso, o Tank 300 veio não apenas para competir, mas para elevar os padrões dos SUVs no mercado argentino.

Quem sabe, depois de rodar por estradas e trilhas, você não acaba se apaixonando por esse modelo que promete trazer um sopro de frescor em um segmento tão tradicional?