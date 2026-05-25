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Diretor de Pantanal assina contrato com a Netflix para nova novela

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Diretor de Pantanal fecha com a Netflix para novela
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Netflix Brasil Expande Produções com Novas Séries e Novelas

A Netflix Brasil está ampliando sua oferta de conteúdo nacional, focando em formatos que têm mostrado sucesso com o público. No evento Rio2C, realizado no Rio de Janeiro, a plataforma destacou suas novas produções, incluindo novelas, séries médicas e comédias adultas.

Um dos principais anúncios é a série Med, que será a primeira produção médica brasileira do serviço. Ambientada em um hospital universitário, a série acompanhará a vida de jovens médicos em formação. A trama abordará situações comuns na carreira, como plantões, dilemas éticos e a pressão emocional que esses profissionais enfrentam.

O elenco principal contará com Clara Moneke e a produção ficará a cargo da Paranoid, uma produtora que trabalha em colaboração com o diretor Heitor Dhalia. Além de Med, está em desenvolvimento uma comédia sobre casamento aberto, que será criada por Alexandre Machado e dirigida por José Alvarenga Jr., com a produção sendo realizada pela Manas Filmes, recém-fundada em São Paulo.

A Netflix também anunciou que o renomado diretor Rogério Gomes, conhecido como Papinha, assumirá a direção de uma nova novela. Papinha, que trabalhou por cerca de 30 anos na Globo, onde dirigiu sucessos como Império, A Força do Querer e Pantanal, agora ingressa na plataforma de streaming. Este será seu primeiro projeto em streaming após deixar a Globo.

Embora ainda não tenham sido divulgados detalhes sobre a sinopse, elenco ou data de estreia da novela, foi confirmado que as gravações estarão a cargo da produtora A Fábrica, que trabalhará em parceria com a Netflix.

A decisão de investir em novelas, ou “melodramas”, como a empresa as chama, vem após o sucesso de Pedaço de Mim, uma produção de 2024 que se destacou ao alcançar o top 3 mundial da plataforma. A série, estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, ajudou a reforçar o interesse da Netflix em histórias que atraem um público amplo e diversificado.

Com essas novas iniciativas, a Netflix busca conquistar cada vez mais espaço no mercado de entretenimento brasileiro, oferecendo uma variedade de conteúdos que refletem a cultura e as histórias do país.

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