Yasmin Santos e Roberta Miranda na semifinal do ‘Dupla do Brasil’

Neste sábado, 23 de maio, o programa Caldeirão com Mion chega a um momento decisivo com a semifinal do quadro Dupla do Brasil. Três vagas na final estão em disputa e quatro duplas ainda competem por uma chance de avançar na competição musical.

A disputa desta semana traz uma proposta especial: os semifinalistas irão reinterpretar sucessos de Roberto Carlos dentro do estilo sertanejo. As duplas participantes são Jéssika Dionízio e Célia Damião, Peddro Henrique e Luciano, Ashley e Paixão, além de Priscila e Luana. Cada uma delas irá cantar versões adaptadas de músicas clássicas ligadas ao Rei, desafiando sua habilidade de mesclar o romantismo das letras com a identidade sertaneja.

Para ajudar na avaliação das performances, o programa contará com a presença de Yasmin Santos e Roberta Miranda como convidadas especiais. Elas se juntarão ao produtor musical Eduardo Pepato para comentar as apresentações e contribuir na decisão sobre quais duplas continuarão na disputa.

Entre as canções que serão apresentadas, estão algumas das mais icônicas de Roberto Carlos, como Cama e Mesa, Como é Grande o Meu Amor por Você, Outra Vez e É Preciso Saber Viver. As duplas terão o desafio de transformar essas músicas em atrações alinhadas ao gênero sertanejo.

Além da competição, Yasmin Santos apresentará sua nova música 200 anos, enquanto Roberta Miranda cantará Pensando em Você, expandindo o clima musical da edição para além das duplas.

O prêmio para os vencedores deste quadro inclui um troféu do Dupla do Brasil, uma música original produzida por Eduardo Pepato e a oportunidade de se apresentar no evento Viver Sertanejo. Além disso, os competidores receberão uma mensagem especial das atrizes Isadora Cruz e Gabz, adicionando um toque extra ao prêmio.

O Caldeirão com Mion é um programa criado e produzido pelos Estúdios Globo e é apresentado por Marcos Mion, com direção artística de Bernardo Portugal e produção sob responsabilidade de Tatynne Lauria e Matheus Pereira. A direção de gênero é de Monica Almeida.