Volkswagen lança novo T-Cross elétrico – Fipe Carros

A Volkswagen resolveu entrar de cabeça na briga do mercado de SUVs, e o modelo que tá chamando a atenção é o ID. Cross Concept. Esse carro é a aposta da montadora para se destacar, principalmente diante das marcas chinesas que vêm ganhando força na Europa. A ideia é oferecer um SUV com preço acessível, design moderno e muita tecnologia — tudo que a galera apaixonada por carros curte.

Embora ainda esteja na fase de conceito, o ID. Cross aparece como uma alternativa elétrica ao já badalado T-Cross, que é um dos SUVs mais vendidos no Brasil. As dimensões são praticamente as mesmas, mas com um visual futurista e soluções pensadas especialmente para quem quer um carro elétrico.

Uma plataforma inovadora

Esse novo SUV utiliza a plataforma MEB+, uma evolução da arquitetura que dá suporte aos modelos elétricos da linha ID. E a tração é dianteira, o que é ótimo para quem valoriza uma condução mais ágil e segura nas ruas e estradas. Além disso, essa plataforma também vai servir para o ID. Polo e seu irmão esportivo GTI, que devem chegar em 2026.

Design que impressiona

O design do ID. Cross não passa despercebido. A identidade visual é super marcante, com faróis e lanternas que se conectam por uma faixa iluminada, destacando o logotipo da VW no centro — um verdadeiro charme! As linhas retas e o teto flutuante trazem uma pegada moderna, enquanto as colunas são inspiradas em clássicos como o Golf.

Conforto e tecnologia a bordo

Ao entrar no ID. Cross, você é recebido por um acabamento refinado que leva a tecnologia a sério. Tem duas telas digitais, de 11 e 13 polegadas, bem posicionadas para usabilidade. E olha, comandos de voz e modos personalizáveis de iluminação, som e climatização fazem toda a diferença na experiência de dirigir. Quem já teve um carro com tecnologia bacana sabe que isso muda o rolê, né?

Desempenho e eficiência

No que diz respeito a desempenho, o motor elétrico dianteiro entrega 211 cv e promete uma autonomia de até 420 km. Se você já pegou trânsito intenso, sabe que ter um câmbio esperto e um carro com bom torque faz toda a diferença. O ID. Cross alcança uma velocidade máxima de 175 km/h. A bateria, que fica sob o piso, não só otimiza o espaço interno, mas também melhora a distribuição de peso — fundamental para quem gosta de dirigir.

Praticidade que encanta

Esse SUV não é só bonito e tecnológico. Ele também é prático! Com capacidade de reboque de até 1.200 kg e um porta-malas generoso de 450 litros (mais 25 litros no compartimento dianteiro), o ID. Cross demonstra que um SUV elétrico pode ser funcional sem perder o estilo. É uma visão de como a Volkswagen quer se posicionar nessa nova era de carros elétricos, apresentando algo que tem tudo para agradar os apaixonados por carros.