Números consolidados de 23 de maio de 2026

No último fim de semana, a programação da televisão brasileira apresentou números interessantes de audiência. Após uma partida de futebol, a novela “A Nobreza do Amor” alcançou sua melhor marca de audiência, atingindo um índice de 17,8 pontos. Este resultado pode ser considerado um destaque positivo para a emissora que exibe a trama.

Na manhã do mesmo dia, o programa “É de Casa” também se destacou ao registrar o seu melhor desempenho deste ano, alcançando 8,8 pontos, o que indica um aumento no interesse do público por este formato que mistura entretenimento e informações do cotidiano.

Por outro lado, o programa “Viva a Noite” não teve um bom desempenho, sendo superado pelo “Casa do Patrão”. Entretanto, o “Programa do João” conseguiu conquistar a vice-liderança no seu horário, trazendo um respiro para a programação do SBT.

Os dados de audiência mostram a seguinte performance dos programas exibidos no sábado, 23 de maio de 2026, em São Paulo:

Globo Rural (reapresentação) : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Bom Dia Sábado : 5,7 pontos

: 5,7 pontos Pequenas Empresas Grandes Negócios : 6,7 pontos

: 6,7 pontos É de Casa : 8,8 pontos

: 8,8 pontos SP1 : 12,1 pontos

: 12,1 pontos Globo Esporte : 12,9 pontos

: 12,9 pontos Jornal Hoje : 13,2 pontos

: 13,2 pontos Paulistar : 11,9 pontos

: 11,9 pontos Caldeirão com Mion : 11,2 pontos

: 11,2 pontos Bora pro Jogo : 12,4 pontos

: 12,4 pontos Brasileirão: São Paulo x Botafogo : 16,1 pontos

: 16,1 pontos A Nobreza do Amor : 17,8 pontos

: 17,8 pontos SP2 : 18,9 pontos

: 18,9 pontos Coração Acelerado : 18,8 pontos

: 18,8 pontos Jornal Nacional : 20,4 pontos

: 20,4 pontos Quem Ama Cuida : 19,4 pontos

: 19,4 pontos Altas Horas : 11,7 pontos

: 11,7 pontos Faixa Combate : 6,2 pontos

: 6,2 pontos A Nobreza do Amor (reapresentação) : 4,6 pontos

: 4,6 pontos Coração Acelerado (reapresentação) : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Corujão: Annie : 3,4 pontos

: 3,4 pontos Corujão: A Fabulosa Gilly Hopkins : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Santa Missa em Seu Lar: 3,3 pontos

Nos outros canais, o desempenho foi o seguinte:

Record:

Brasil Caminhoneiro : 0,6 pontos

: 0,6 pontos Fala Brasil – Edição de Sábado : 3,5 pontos

: 3,5 pontos The Love School : 1,9 pontos

: 1,9 pontos Balanço Geral SP – Edição de Sábado : 3,8 pontos

: 3,8 pontos Igreja Universal : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Cidade Alerta – Edição de Sábado : 5,8 pontos

: 5,8 pontos Jornal da Record – Edição de Sábado : 4,8 pontos

: 4,8 pontos Super Tela: O Assassino – O Primeiro Alvo: 2,8 pontos

SBT:

SBT Notícias Manhã : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Sábado Animado : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Cinema em Casa: Triplo X 2 – Estado de Emergência : 3,5 pontos

: 3,5 pontos Programa do João no SBT : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Viva a Noite: 2,8 pontos

Band:

Brasil Urgente – Edição de Sábado : 2,0 pontos

: 2,0 pontos Jornal da Band: 2,4 pontos

RedeTV:

O desempenho da programação foi mais modesto, com muitos programas alcançando menos de 1 ponto de audiência.

Para 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são importantes tanto para a análise do consumo de mídia quanto para estratégias de publicidade.