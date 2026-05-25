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Números consolidados de 23 de maio de 2026

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Audiência da TV: confira os números consolidados de 23/05/2026
confira os números consolidados de 23/05/2026

No último fim de semana, a programação da televisão brasileira apresentou números interessantes de audiência. Após uma partida de futebol, a novela “A Nobreza do Amor” alcançou sua melhor marca de audiência, atingindo um índice de 17,8 pontos. Este resultado pode ser considerado um destaque positivo para a emissora que exibe a trama.

Na manhã do mesmo dia, o programa “É de Casa” também se destacou ao registrar o seu melhor desempenho deste ano, alcançando 8,8 pontos, o que indica um aumento no interesse do público por este formato que mistura entretenimento e informações do cotidiano.

Por outro lado, o programa “Viva a Noite” não teve um bom desempenho, sendo superado pelo “Casa do Patrão”. Entretanto, o “Programa do João” conseguiu conquistar a vice-liderança no seu horário, trazendo um respiro para a programação do SBT.

Os dados de audiência mostram a seguinte performance dos programas exibidos no sábado, 23 de maio de 2026, em São Paulo:

  • Globo Rural (reapresentação): 3,6 pontos
  • Bom Dia Sábado: 5,7 pontos
  • Pequenas Empresas Grandes Negócios: 6,7 pontos
  • É de Casa: 8,8 pontos
  • SP1: 12,1 pontos
  • Globo Esporte: 12,9 pontos
  • Jornal Hoje: 13,2 pontos
  • Paulistar: 11,9 pontos
  • Caldeirão com Mion: 11,2 pontos
  • Bora pro Jogo: 12,4 pontos
  • Brasileirão: São Paulo x Botafogo: 16,1 pontos
  • A Nobreza do Amor: 17,8 pontos
  • SP2: 18,9 pontos
  • Coração Acelerado: 18,8 pontos
  • Jornal Nacional: 20,4 pontos
  • Quem Ama Cuida: 19,4 pontos
  • Altas Horas: 11,7 pontos
  • Faixa Combate: 6,2 pontos
  • A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,6 pontos
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,1 pontos
  • Corujão: Annie: 3,4 pontos
  • Corujão: A Fabulosa Gilly Hopkins: 3,2 pontos
  • Santa Missa em Seu Lar: 3,3 pontos

Nos outros canais, o desempenho foi o seguinte:

Record:

  • Brasil Caminhoneiro: 0,6 pontos
  • Fala Brasil – Edição de Sábado: 3,5 pontos
  • The Love School: 1,9 pontos
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,8 pontos
  • Igreja Universal: 4,1 pontos
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado: 5,8 pontos
  • Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,8 pontos
  • Super Tela: O Assassino – O Primeiro Alvo: 2,8 pontos

SBT:

  • SBT Notícias Manhã: 1,8 pontos
  • Sábado Animado: 1,4 pontos
  • Cinema em Casa: Triplo X 2 – Estado de Emergência: 3,5 pontos
  • Programa do João no SBT: 3,2 pontos
  • Viva a Noite: 2,8 pontos

Band:

  • Brasil Urgente – Edição de Sábado: 2,0 pontos
  • Jornal da Band: 2,4 pontos

RedeTV:

  • O desempenho da programação foi mais modesto, com muitos programas alcançando menos de 1 ponto de audiência.

Para 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são importantes tanto para a análise do consumo de mídia quanto para estratégias de publicidade.

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