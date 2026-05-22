Luciana Gimenez foca na Band e pode recusar ‘Dança dos Famosos’

Luciana Gimenez, apresentadora que está afastada da televisão desde sua saída da RedeTV!, está em negociações avançadas com a Band para retornar ao ar. A emissora planeja um formato de competição semanal, com gravações agendadas para julho e uma estreia prevista entre agosto e setembro.

Esse cronograma pode dificultar a participação de Luciana na próxima edição da “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”. Embora tenha havido interesse da Globo em tê-la no programa, a prioridade atual de Luciana é a proposta da Band.

Recentemente, foi cogitada sua entrada na atração dominical, mas fontes indicaram que ela teria relutado em aceitar o convite, alegando que a dança não é sua principal habilidade. Luciana já participou do “Domingão” em 2025, quando participou da Batalha do Lip Sync, o que aumentou as especulações sobre uma nova participação.

Na Band, os detalhes do novo programa ainda estão sendo definidos. A emissora ainda não formalizou o acordo, pois está buscando uma estrutura de produção que se adeque à apresentadora. Entre as alternativas discutidas está a possibilidade de um reality show de relacionamentos, que pode permitir uma gravação mais intensiva, ao contrário de uma programação contínua como um auditório ou uma revista eletrônica.

Além da Band, Luciana também foi abordada pelo SBT para um programa aos sábados. No entanto, a proposta da Band foi considerada mais apropriada para o momento da apresentadora, que permanece em um hiato desde que deixou a RedeTV!.

Luciana encerrou um ciclo de 25 anos na RedeTV! em janeiro, onde apresentou diversos programas de variedades, como o talk show “Luciana By Night” e os game shows “Mega Senha” e “Operação Cupido”.