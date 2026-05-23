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Pri Helena e Jeniffer Nascimento lançam ‘Quem Amam Cuida’

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Pri Helena e Jeniffer Nascimento gravam 'Quem Amam Cuida'
Pri Helena e Jeniffer Nascimento gravam 'Quem Amam Cuida'

A trama de “Quem Ama Cuida”, novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, promete muitas reviravoltas após o assassinato de Arthur, personagem interpretado por Antonio Fagundes. Esse evento trágico levará a protagonista Adriana, vivida por Leticia Colin, a enfrentar uma série de desafios que incluem a acusação de ser culpada pela morte do milionário. Isso resultará em sua prisão, onde passará um bom tempo.

Durante sua estadia na cadeia, Adriana encontrará duas novas aliadas: Lyris e Nancy, interpretadas por Pri Helena e Jeniffer Nascimento, respectivamente. A convivência no ambiente carcerário ajudará na formação de uma amizade forte entre elas, que se manterá mesmo após deixarem a prisão.

Após cumprirem suas penas, Lyris e Nancy continuarão em contato com Adriana. Lyris começará a viver um novo romance com Ulisses, personagem de Alexandre Borges. Por outro lado, Nancy lidará com questões familiares complicadas ao tentar recuperar o carinho de Camilo, vivido por Antonio Caramelo, que a culpa pela morte de seu pai.

Antes do assassinato, Arthur surpreenderá Adriana com um pedido de casamento e anunciará que deseja deixá-la como única herdeira de sua fortuna. Inicialmente, ela recusará a proposta e considerará abandonar sua carreira como fisioterapeuta. Contudo, mais tarde, ela reconsiderará e aceitará se casar com ele.

A produção da novela é fruto da colaboração de um time de roteiristas, incluindo Wendell Bendelack, Martha Mendonça, Julia Laks e Bruno Segadilha. Lucas Zardo ocupa o cargo de produção executiva, enquanto a direção artística é de Amora Mautner, com a direção geral a cargo de Caetano Caruso. Outros diretores envolvidos no projeto incluem Alexandre Macedo, Nathalia Ribas, Augusto Lana, Fábio Rodrigo e Rodrigo Olliveira.

“Quem Ama Cuida” é exibida na televisão às 21h15, de segunda a sábado, e está prevista para ter 211 capítulos, mantendo-se no ar até janeiro de 2027, quando a novela “Avenida Brasil” deve retornar à grade de programação.

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