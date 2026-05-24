Globo escolhe Gabriela Loran para papel de vilã em ‘Lá na Minha Terra’

A novela “Lá na Minha Terra” já está em fase de pré-produção na Globo, iniciada no dia 18 de maio. A estreia está prevista para novembro, com a trama ocupando o horário das 18h.

A emissora está em busca de um elenco forte e já estão sendo considerados nomes conhecidos para o projeto. A atriz Gabriela Loran, que recentemente interpretou Viviane na novela “Três Graças”, é uma das candidatas a participar da nova produção. Ela ganhou destaque após a finalização da trama das nove e é vista como uma opção relevante para o elenco.

Em uma entrevista, Gabriela revelou que está prestes a assumir um papel principal no cinema e planeja também interpretar uma vilã em uma novela, o que pode se alinhar aos interesses da Globo para “Lá na Minha Terra”.

Além de Gabriela, a equipe de produção tem interesse em Cláudia Abreu, reforçando a intenção de montar um time de atores talentosos para contar uma história que toca em temas como desigualdade social, drama familiar e diferentes origens.

A novela girará em torno de uma mulher sertaneja que deixa sua cidade natal em busca do marido desaparecido. Ao encontrá-lo, ela descobre que ele se tornou rico, casou novamente e está tentando apagar o passado. A situação se complicará ainda mais quando ela for presa injustamente, a partir desse ponto, a história seguirá sua luta para reconstruir sua vida, enquanto seus filhos enfrentam seus próprios desafios.

A trama é escrita por Mario Teixeira e contará com a direção de Allan Fiterman. Ambos já colaboraram em outras produções que priorizaram a cultura regional e histórias com forte apelo emocional.