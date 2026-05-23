Globo registra acidente impactante na trama de ‘Por Você’

Gravação de Nova Novela Chama Atenção no Rio de Janeiro

A gravação da nova novela das sete da TV Globo, intitulada “Por Você”, ocorreu na manhã do último sábado, 23 de maio, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. A cena gravada envolveu um acidente com dois veículos, o que atraiu a atenção de muitos transeuntes que passavam pelo local. Apesar da agitação, tudo fazia parte das filmagens, com uma equipe técnica completa, câmeras, atores e dublês envolvidos.

Sinopse da Novela

“Por Você” aborda temas como maternidade, laços familiares e as escolhas que moldam nossas vidas. A trama gira em torno da amizade entre as personagens Bela e Juli, interpretadas por Sheron Menezzes e Lucy Ramos, respectivamente. Bela é uma médica dedicada, enquanto Juli sempre sonhou em ser mãe. As duas cresceram como vizinhas e, apesar de seguirem caminhos distintos na vida, mantiveram uma relação próxima e afetuosa.

Mudança de Rumos

A história sofre um grande reviravolta quando Juli falece, e Bela é deixada com a responsabilidade de cuidar dos quatro filhos de sua amiga. Esse evento trágico força a protagonista a enfrentar seu luto e assumir um papel que nunca imaginou desempenhar. A narrativa promete explorar as complexidades das relações familiares e de amizade de uma forma que foge dos padrões convencionais.

Direção e Produção

A novela é dirigida por André Câmara e está sendo gravada nos Estúdios Globo. A equipe de criação conta com a colaboração de Juliana Peres e Dino Cantelli, sob a supervisão de Glória Barreto. O elenco, além de Sheron e Lucy, inclui Milhem Cortaz. A direção também conta com os esforços de Jully Irie, Larissa Fernandes, Lúcio Tavares e Ana Paula Guimarães.

A estreia de “Por Você” está prevista para agosto de 2026, e a produção é uma parte da grade de programação da faixa das sete da emissora, prometendo trazer uma nova perspectiva sobre temas relevantes para o público.