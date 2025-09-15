Volkswagen Tera MPI de R$ 105.990 vale a pena?

O Volkswagen Tera MPI surge como uma excelente opção para quem está na busca do SUV compacto ideal sem estourar o orçamento. Com um preço na faixa de R$ 105.990, ele se destaca pelo bom pacote de segurança e tecnologia que oferece, mesmo vindo com um motor 1.0 aspirado e um acabamento mais simples.

Ao vivo, o Tera é realmente surpreendente e impressiona mais do que nas fotos. Suas linhas robustas e atuais garantem uma presença marcante, superando concorrentes como o Fiat Pulse e o Renault Kardian. Mesmo sendo a versão mais acessível da linha, o design moderno é um ponto forte.

### Interior Agradável e Funcional

Entrando no interior, ele é prático e oferece um espaço razoável para quatro adultos. O porta-malas, com 350 litros, dá uma boa folga para bagagens. O layout é intuitivo, e a Volkswagen investiu em materiais com texturas que, embora simples, tentam passar uma sensação de sofisticação.

O motor 1.0, que faz parte da família EA211 e entrega até 84 cv e 10,3 kgfm, é combinado com um câmbio manual de cinco marchas. É o mesmo conjunto utilizado no Polo Track, garantindo uma condução previsível, ainda que a potência possa ser um pouco limitada.

### Consumo e Desempenho

Falando de consumo, o Tera MPI apresenta números interessantes: 12,6 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada. Comparado com o Fiat Pulse 1.3 e o Renault Kardian 1.0 turbo, ele se destaca em áreas urbanas, mas pode perder um pouco na estrada.

Quando se trata de desempenho, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 15,3 segundos. É uma marca razoável entre os concorrentes. A direção é precisa, o câmbio manual é ágil, e a suspensão firme traz uma sensação de robustez ao volante, algo que muitos apreciam, especialmente em estradas irregulares.

### Pacote de Equipamentos

O preço da versão MPI o coloca um pouco acima do Fiat Pulse Drive 1.3, mas fica abaixo do Renault Kardian Evolution. A relação custo-benefício é reforçada pelo pacote de equipamentos de série. Mesmo a versão básica traz itens que fazem a diferença, como seis airbags, frenagem autônoma, controle de estabilidade, central multimídia de 10,1” e painel digital. Faróis de LED e rack de teto também estão incluídos.

### Dimensões e Conforto

As dimensões do Tera são equivalentes aos rivais: com 4,15 m de comprimento, 1,78 m de largura e 1,50 m de altura, ele oferece um espaço interno razoável. Porém, o túnel central elevado pode ser um incômodo para passageiros mais altos, limitando o conforto.

### Acabamento e Estilo

Quanto ao acabamento, a Volkswagen optou por plásticos rígidos e texturizados, bancos de tecido e um design simplificado nas portas e painel. Apesar disso, o conjunto resulta em um aspecto funcional e de boa qualidade, superando alguns concorrentes.

Externamente, o Tera MPI mantém faróis full-LED, lanternas modernas e rodas de aço com calotas. Embora rodas maiores e alguns detalhes das versões mais caras possam proporcionar um toque mais sofisticado, o charme do SUV compacto não se perde.

No geral, o Tera MPI se posiciona como uma escolha equilibrada no segmento de SUVs de entrada: entrega um visual moderno, tecnologia avançada e consumo eficiente, mas pode decepcionar um pouco em desempenho e acabamento. O foco no custo-benefício e nas funcionalidades faz dele uma opção interessante para quem quer um SUV compacto sem complicações.