Hyundai HB20 lidera vendas em setembro e supera Polo

O Hyundai HB20 começou setembro novamente no topo das paradas, mantendo-se como o carro mais vendido entre os automóveis. No entanto, a Fiat Strada, com seu apelo forte no segmento de comerciais leves, tomou a dianteira em vendas totais no mês. Mas o que importa para nós, apaixonados por carros, é que o HB20 segue firme na liderança entre os hatchbacks, mesmo com concorrentes como o Volkswagen Polo e o Fiat Argo cada vez mais perto.

De acordo com os dados da Fenabrave, até o dia 14 de setembro, o HB20 emplacou 5.063 unidades. Isso representa um crescimento impressionante de 46,8% em relação ao mês passado. No acumulado deste ano, já são 55.043 unidades vendidas. Sabe aquele sentimento de ver seu carro preferido dominando as ruas? Esse é o momento!

O Volkswagen Polo aparece logo atrás, com 4.576 unidades registradas, mas ficou a 487 do HB20 e ainda viu uma queda de 22% em relação a agosto. Parece que a chegada do novo Volkswagen Tera também está influenciando nas vendas. Já no total de 2025, o Polo emplacou 87.637 veículos.

Em terceiro lugar, temos o Fiat Argo, com 3.243 unidades vendidas, uma queda de 29,3% em relação ao mês anterior. O acumulado do ano mostra que ele vendeu 67.771 unidades. Para quem é fã de SUVs, o Toyota Corolla Cross, líder nessa categoria, emplacou 3.202 unidades.

Preços e versões do Hyundai HB20 2026

O Hyundai HB20 é conhecido por sua variedade de versões, todas com motor 1.0. Se você busca economia, as opções Comfort e Limited trazem motor aspirado de até 80 cv, com câmbio manual de cinco marchas. Para quem gosta de um pouco mais de potência e conforto, os modelos Limited AT e Platinum têm motor 1.0 turbo, com 120 cv, sempre acompanhados de transmissão automática.

Os preços variam bastante e são acessíveis se considerarmos todas as opções:

Comfort 1.0 Aspirado MT – R$ 94.590

– R$ 94.590 Limited 1.0 Aspirado MT – R$ 98.690

– R$ 98.690 Limited 1.0 Turbo AT – R$ 120.890

– R$ 120.890 Platinum 1.0 Turbo AT – R$ 130.590

Características do Hyundai HB20

Esse hatch é bem dimensionado, medindo 3,94 metros de comprimento, com 2,53 metros de distância entre eixos, 1,72 metros de largura e 1,47 metros de altura. O porta-malas oferece 300 litros, espaço suficiente para uma viagem no fim de semana, não acha? E não se esqueça do peso leve de 989 kg, que ajuda na economia de combustível e na agilidade nas ruas.

Com certeza, o HB20 continua sendo uma excelente opção para quem busca um carro prático e eficiente, ideal para o dia a dia no trânsito urbano ou até mesmo para uma aventura na estrada. Quem já dirigiu um sabe como ele se comporta bem na cidade e ainda pode surpreender na estrada!