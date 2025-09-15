Cátia Fonseca participa do Altas Horas após Dança dos Famosos

Nos próximos dias, o programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, receberá duas importantes figuras da televisão brasileira: Patrícia Poeta e Cátia Fonseca. Patrícia estará celebrando os 25 anos de sua carreira na TV Globo, enquanto Cátia pode revelar novidades sobre seus próximos projetos profissionais.

Patrícia, que atualmente comanda o programa Encontro, aproveitará a ocasião para relembrar sua trajetória na emissora. Desde sua estreia como jornalista até sua transição para o entretenimento, ela se destacou com grandes coberturas internacionais, passagens por importantes programas como o Jornal Nacional e o Fantástico. Sua participação no Altas Horas marca o início das homenagens por seus 25 anos de dedicação à televisão.

Cátia Fonseca, que recentemente terminou sua participação na Dança dos Famosos, também será uma das convidadas da atração. Há expectativa de que ela torne público um novo projeto no canal GNT, além de uma possível participação no programa É de Casa, exibido nas manhãs de sábado. Essa movimentação sugere uma aproximação de Cátia com a TV Globo, após muitos anos apresentando programas na Band.

Especial de 25 Anos do Altas Horas

Uma das edições mais esperadas da temporada é um especial que foi gravado no dia 9 de setembro para celebrar os 25 anos do Altas Horas, homenageando o renomado cantor Caetano Veloso. Este programa contará com a participação de grandes nomes da Música Popular Brasileira, incluindo Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares e Mosquito, além dos filhos de Caetano: Tom, Zeca e Moreno Veloso. Outros artistas também irão se juntar ao tributo, como Kleber Lucas e Pretinho da Serrinha, reforçando a diversidade musical que marca a carreira do cantor.

Este especial, que será exibido em outubro, promete trazer interpretações novas de clássicos de Caetano, depoimentos exclusivos e recordações dos bastidores, destacando a relevância do artista na cultura brasileira e sua influência no movimento tropicalista.

Desde sua estreia em 2000, o Altas Horas se firmou como um dos programas de maior duração da TV Globo. Ao longo de 25 anos, o programa se destacou por combinar música, entrevistas e discussões sobre temas contemporâneos, conseguindo se manter relevante para diversas gerações. O palco da atração já recebeu artistas de renome, personalidades da política e do esporte, demonstrando sua versatilidade e forte conexão com o público.