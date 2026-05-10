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‘Três Graças’ alcança ‘Vale Tudo’ em audiência total

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'Três Graças' se iguala a 'Vale Tudo' em audiência na média geral
'Três Graças' se iguala a 'Vale Tudo' em audiência na média geral

A novela “Três Graças” alcançou uma importante marca de audiência em sua reta final. Com apenas uma semana para o término, a trama atingiu 23 pontos na Grande São Paulo, igualando-se assim à sua antecessora “Vale Tudo”, embora esta última tenha encerrado sua exibição com uma média de décimos a mais.

O aumento na audiência foi especialmente notável na última segunda-feira, dia 4, quando “Três Graças” registrou seu recorde de 27,4 pontos, sendo esse o melhor desempenho da novela até o momento. Este crescimento pode ser relacionado ao aumento no número de televisores ligados à TV aberta, o que melhorou a participação da novela em comparação com “Vale Tudo”, que atingiu 38,1% de share, enquanto “Três Graças” teve 38,5%.

Entretanto, no Painel Nacional de Televisão (PNT), a situação é um pouco diferente. A novela ainda se mantém na casa dos 23 pontos, mas está abaixo de “Vale Tudo”, que finalizou sua trajetória com 24 pontos em nível nacional.

As gravações de “Três Graças” foram concluídas no dia 2 de outubro, e o último capítulo da novela será exibido na próxima sexta-feira, 15 de outubro.

Em comparação com outras produções da faixa das nove da emissora, as médias finais de audiência das novelas recentes foram as seguintes:

– “Um Lugar ao Sol”: 22,2 pontos
– “Pantanal”: 29,5 pontos
– “Travessia”: 24,2 pontos
– “Terra & Paixão”: 26,5 pontos
– “Renascer”: 25,5 pontos
– “Mania de Você”: 21,2 pontos
– “Vale Tudo”: 23,3 pontos
– “Três Graças”: 22,52 pontos

Esses números refletem a competição acirrada entre as produções da emissora no horário nobre.

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