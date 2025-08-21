Mundo Automotivo

Volkswagen Tera é lançado no México com motor 1.6 e preço de R$ 113 mil

Volkswagen Tera estreia no México com motor 1.6 e preço de R$ 113 mil
O mercado de SUVs no México não para de crescer, e a Volkswagen chega com tudo para conquistar seu espaço com o novo Volkswagen Tera 2026. Este modelo promete ser uma excelente opção para quem está trocando os sedãs por SUVs compactos, oferecendo um preço inicial acessível de cerca de 390.000 pesos mexicanos, ou em torno de R$ 113 mil.

### Design e Dimensões

Com mais de 4 metros de comprimento, o Tera tem um design que combina modernidade com a tradicional robustez da Volkswagen. A frente, com a grade alta e faróis de LED bem desenhados, cria uma presença forte. E na traseira, as lanternas têm um efeito luminoso inovador que, sem dúvidas, vai chamar a atenção nas ruas.

### Interior Confortável e Tecnológico

Dentro do carro, a cabine é um show à parte. A Volks mandou muito bem ao incluir uma tela central semiflutuante de 10 polegadas e um painel digital. Os acabamentos variam do tecido ao couro sintético, tudo pensado para quem é jovem e está sempre conectado. Se você é daquele tipo de motorista que exige funcionalidade e estilo, vai adorar.

### Opções de Motorização

No quesito motorização, a Volkswagen traz um cardápio interessante. No México, são duas opções: o motor 1.6 aspirado de 109 cv, disponível na versão de entrada Trendline, e o 1.0 TSI turbo de três cilindros nas variantes Comfortline e Highline, com uma potência de 99 cv e torque generoso de 121 lb-ft. Ambos prometem um consumo médio de 17 km/l, uma ótima notícia para quem vive na correria do dia a dia. Com isso, até dá para sonhar com 800 km de autonomia por tanque!

No Brasil, as configurações mudam um pouco. A versão de entrada conta com um motor 1.0 aspirado, gerando até 84 cv, enquanto variantes mais sofisticadas trazem o motor 1.0 turbo, com até 116 cv. O desempenho impressiona: a versão turbo com câmbio automático faz de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos, enquanto a manual entrega isso em apenas 10,1 segundos. Para quem ama acelerar, esse tipo de performance é tudo!

### Segurança em Primeiro Lugar

Quando falamos em segurança, o Tera não decepciona. Ele obteve cinco estrelas no Latin NCAP, um excelente resultado, e oferece seis airbags, assistência de frenagem e controle de cruzeiro desde a versão básica. A quem gosta de viajar com a família, é um alívio saber que a segurança vem em primeiro lugar. Nas versões mais completas, você também encontra tecnologias como controle adaptativo de cruzeiro, monitoramento de ponto cego e assistente de faixa. Isso realmente ajuda em longas viagens ou até mesmo em deslocamentos na cidade.

### Concorrência no Mercado

Falando dos rivais, o Tera vai enfrentar modelos como Nissan Kicks, Kia Sonet e Toyota Raize. Mas a Volkswagen acredita que o Tera se destaca pelo equilíbrio entre um design atraente, um interior robusto e um pacote de segurança que traz recursos que antigamente eram exclusivos de SUVs mais caros.

Com um preço competitivo, motor eficiente, visual que chama atenção e uma segurança reforçada, o Volkswagen Tera 2026 pode muito bem ser a nova sensação no mercado mexicano, e quem sabe, um ícone para a marca.

