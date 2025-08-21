Na Coreia do Sul, concurso desafia a paciência dos participantes

Em Seul, a capital da Coreia do Sul, um fenômeno curioso tem atraído a atenção de muitos. Imagine pessoas se acomodando em tapetes de ioga para participar de uma competição inusitada chamada Space-out. O objetivo? Simplesmente ficar parado por 90 minutos. Parece fácil, certo? Mas na prática, é bem desafiador!

Durante esse tempo, os participantes não podem falar, usar o celular ou até mesmo fechar os olhos. O foco é total! Essa competição, apesar de sua tranquilidade aparente, analisa batimentos cardíacos e exige, no final, que sejam selecionados os dez melhores competidores. O grande vencedor leva um troféu para casa, e entre os participantes, já houve até medalhistas olímpicos.

O Desafio

Neste evento, mais de 4 mil pessoas já se inscreveram, e a prefeitura de Seul organiza tudo. Desse total, 117 pessoas são escolhidas, abrangendo uma diversidade incrível de idades, desde crianças até idosos. Ficar parado pode ser uma maneira de aliviar o estresse, e a estabilidade é essencial para garantir uma boa performance.

Esse projeto é fruto da mente criativa de um artista visual conhecido pelo pseudônimo Woopsyang. Ele se inspirou em sua própria experiência de cansaço extremo para criar essa competição. E o que é mais interessante é que essa pausa forçada oferece um respiro em meio à pressão constante que as pessoas enfrentam no trabalho e nos estudos.

O Space-out promove não apenas um momento de desconexão, mas também ajuda a combater a ansiedade. É um convite para relaxar e se concentrar, reunindo todos em um espaço comum. A competição, que começou em 2014, já ocorreu em cidades como Tóquio, Pequim, Hong Kong, Roterdã e Taipei, mostrando que a ideia tem ressonância além das fronteiras sul-coreanas. Na plateia, porém, o clima é leve, com todos se divertindo enquanto avaliam a participação dos competidores.

No final das contas, o que fica é o bem-estar promovido por esse momento de pausa e concentração. É uma prova de que, às vezes, menos realmente é mais!