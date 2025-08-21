Notícias

Psicologia revela razões para deixar o celular em silêncio

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
Em meio à correria do dia a dia, a saúde mental de muitas pessoas tem sido impactada pelo uso excessivo de smartphones. Com tudo tão conectado, é fácil se sentir sobrecarregado com as notificações que não param de aparecer. Nesse cenário, colocar o celular em modo silencioso pode ser uma saída simples, mas eficaz, para acabar com as distrações e focar no que realmente importa.

### Estudos sobre o uso do modo silencioso

Nos últimos anos, vários estudos têm mostrado que estar sempre online pode aumentar os níveis de ansiedade e depressão. Por exemplo, uma pesquisa revelou que, entre crianças que ganham seu primeiro celular cedo, há um risco maior de desenvolver problemas emocionais. Um dado alarmante é que 48% das meninas relataram ter pensamentos suicidas após passar muito tempo no celular.

### O desafio da hiperconectividade

Vivemos na era da hiperconectividade, e isso traz seus próprios desafios. Pesquisas recentes mostram que adolescentes que usam o smartphone de forma excessiva tendem a ter mais problemas de ansiedade e dificuldades para dormir. A pressão para estar constantemente ativo nas redes sociais só agrava isso. O nosso cérebro simplesmente não dá conta de tantos estímulos ao mesmo tempo, o que resulta em uma sobrecarga mental e naquelas noites em claro.

### O sossego do modo silencioso

Quando você coloca o celular em modo silencioso, é como criar um espaço só seu. Dessa forma, fica mais fácil evitar interrupções e manter a concentração nas tarefas. Estudos indicam que, após uma distração, pode levar até 23 minutos para voltar ao foco total. Ao silenciar as notificações, você não só cuida do seu espaço mental, mas também consegue gerenciar melhor o seu tempo e aumentar a produtividade.

Adotar uma abordagem mais consciente ao usar o celular é essencial para equilibrar a saúde mental. Encarar o smartphone como uma ferramenta opcional, e não como uma obrigação, faz toda a diferença para mitigar os efeitos negativos dessa hiperconectividade que nos cerca.

