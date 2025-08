Volkswagen Tera cresce 27% em julho e mostra força no mercado

O Volkswagen Tera 2026 chegou às concessionárias brasileiras com uma proposta ambiciosa: se tornar o carro mais vendido da marca. E, pelo jeito, a estreia foi pra lá de animadora! Em menos de uma hora de pré-venda, já contabilizava 12 mil reservas. O SUV está disponível em quatro versões, com preços que variam entre R$ 103.990 e R$ 139.990.

As vendas estão bombando! De acordo com a Fenabrave, o Tera emplacou 3.244 unidades em julho. Isso representa um salto de 27% em relação ao mês anterior. No total, já são 5.994 carros vendidos neste ano. Em comparação, o Fiat Pulse, que passou por uma atualização na tentativa de segurar a popularidade do Tera, vendeu 4.836 unidades no mesmo mês, com um crescimento de 26%.

Em 2025, o Pulse acumulou 25.100 emplacamentos. Logo atrás, temos o Renault Kardian, que em julho licenciou 1.332 unidades e já soma 11.616 vendas no ano.

Espaço interno e porta-malas

O Volkswagen Tera tem 4,15 m de comprimento e um entre-eixos de 2,57 m, o que garante um espacinho razoável lá dentro. Quem viaja no banco de trás vai se sentir confortável, especialmente se não passar de 1,75 m de altura. Porém, um detalhe que pode pegar é a falta de uma entrada USB para os passageiros traseiros. Afinal, quem não gosta de garantir a carga do celular durante as viagens?

E quanto ao porta-malas, ele comporta 350 litros no padrão VDA, podendo chegar a 407 litros até a tampa. Mas, é bom lembrar que rivais como o Renault Kardian e o Fiat Pulse oferecem um pouco mais de espaço: 410 e 370 litros, respectivamente.

Desempenho e motorização

A versão mais simples do Tera, chamada MPI MT, vem equipada com motor 1.0 aspirado que entrega até 84 cv, acompanhado de um câmbio manual de cinco marchas. Essa opção é voltada mais para quem busca economia, ideal para empresas e frotistas. Já na versão TSI MT, o motor é um 1.0 turbo que entrega 116 cv e faz o carro ir de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos com câmbio manual, ou em 11,7 segundos se optar pelo automático.

Equipamentos de série

Todos os modelos vêm bem equipados. É legal ver que incluíram seis airbags, faróis de LED, piloto automático, retrovisores com ajuste elétrico, alerta de fadiga e até frenagem automática de emergência com detecção de pedestres — um item que poucos modelos com câmbio manual oferecem.

Seguro e custos

Se você estava pensando em fazer um seguro, vale a pena ficar atento aos preços, que variam bastante. Um levantamento, considerando o perfil de um homem de 38 anos morando em Fortaleza (CE), mostrou que a localização influencia diretamente no valor. E se você está na dúvida sobre o plano que escolher, aqui estão alguns detalhes de preço de tabela e seguro para as versões disponíveis do Tera:

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo 1.0 MPI MT R$ 103.990,00 R$ 2.653,43 R$ 3.465,87 R$ 4.590,30 1.0 TSI MT R$ 116.990,00 R$ 2.944,60 R$ 3.754,12 R$ 5.021,18 Comfort 1.0 TSI AT R$ 126.990,00 R$ 3.148,18 R$ 4.057,15 R$ 5.425,47 High 1.0 TSI AT R$ 139.990,00 R$ 3.412,28 R$ 4.318,61 R$ 5.816,29

Com tantas opções e características, o Tera parece ter tudo para se destacar no mercado. Cada vez mais, a Volkswagen prova que sabe como conquistar o coração dos brasileiros que amam sentir a liberdade ao volante.