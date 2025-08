Deputado diz que “mortos” votaram nas eleições do PT

Arilson Chiorato é reeleito presidente do PT no Paraná

O deputado estadual Arilson Chiorato foi reeleito presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) no Paraná. Sua vitória nas eleições internas gerou descontentamento em seu opositor, Zeca Dirceu, que questionou a legitimidade do resultado e alega ter havido irregularidades.

Chiorato, que é aliado da ministra Gleisi Hoffmann, expressou preocupação com as declarações de Dirceu. Ele afirmou que o colega desrespeita o partido ao contestar publicamente o resultado da votação. Chiorato recebeu 300 votos a mais que Dirceu e comentou: “Lamento que ele tenha externado isso antes de trazer essa discussão interna. É uma falta de respeito com os filiados e com o partido como um todo”.

Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, afirma que existem denúncias sobre irregularidades, como votos de pessoas falecidas. O ex-candidato garante que houve problemas na votação que ocorreu em 269 dos 275 municípios do estado. A Executiva estadual do PT, por sua vez, analisou essas alegações e decidiu, por maioria, confirmar a vitória de Chiorato.

Em resposta às contestações, Chiorato observou que já havia enfrentado uma situação semelhante no primeiro turno, onde perdeu e aceitou a decisão partidária. Ele acredita que sua vitória se deve à adesão de votos de outros dois candidatos que também participaram do pleito.

Zeca Dirceu declarou que pretende recorrer ao diretório nacional do PT para reconsiderar o resultado, o que faz parte de seus planos políticos para as eleições ao Senado em 2026. Ele enfatizou: “Todos sabem que há provas robustas de irregularidades graves em dezenas de municípios onde o resultado foi desfavorável a nós. Não é razoável que mortos votem. Tenho muita esperança de que a instância nacional vai corrigir as injustiças.”

Atualmente, o resultado ainda não é oficial, pois o pedido de contestação de Dirceu está sob análise.