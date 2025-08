Paulo Serra apresenta novo programa na Band TV, “Cidade Forte”

O ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, está prestes a estrear na televisão aberta como apresentador do programa “Cidade Forte, Brasil Forte”, que será exibido pela Band TV. A estreia está marcada para 10 de agosto e a programação irá ao ar todos os domingos, às 9h, para todo o estado de São Paulo. Com duração de 30 minutos por episódio, a proposta do programa é destacar administrações municipais que se destacaram pela eficiência e inovação em serviços públicos.

A atração vai visitar diversas cidades de São Paulo que foram premiadas com o Troféu Cidades Excelentes. Essa premiação é promovida pela Rede Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila, e se concentra em reconhecer boas práticas nas áreas de Saúde, Educação e Gestão Pública.

Durante seu mandato como prefeito, que durou de 2017 a 2024, Paulo Serra viu Santo André ser premiada em várias edições do Troféu, tornando-se um exemplo em políticas públicas. Agora, como apresentador, ele tem a missão de mostrar histórias de sucesso de outros municípios.

O primeiro episódio do programa será especial, homenageando três cidades: São Carlos, São Caetano e Santo André. O objetivo é contar histórias reais de transformação, incluindo depoimentos da população que ilustram o impacto positivo de boas políticas na vida cotidiana.

Segundo a equipe da Band, “Cidade Forte, Brasil Forte” contará com quadros especiais, entrevistas e exemplos que sirvam de inspiração. Existe a intenção de expandir a atração para outros estados em um futuro próximo, destacando administrações que, mesmo diante de desafios, têm conseguido implementar projetos bem-sucedidos.

Paulo Serra enfatiza que o enfoque do programa é positivo, com a intenção de valorizar boas práticas em vez de apenas criticar. “A ideia é mostrar as gestões que funcionam e reconhecer o trabalho das prefeituras que têm apresentado resultados significativos”, comentou ele.

Formado em Economia pela USP e em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Serra também é especialista em Gestão Governamental e Políticas Públicas e leciona na universidade. Neste ano, ele concluiu um curso em Harvard sobre financiamento de infraestruturas e parcerias público-privadas. Além disso, ele é casado com a deputada estadual Ana Carolina Serra e preside o PSDB paulista.

Antes da estreia do programa, um coquetel de lançamento será realizado no dia 6 de agosto, a partir das 18h30, na Zona Sul de São Paulo. O evento reunirá gestores, membros da imprensa e diretores da atração, marcando o início dessa nova empreitada de Paulo Serra na televisão.