Volkswagen Tera cresce 26% em agosto e se aproxima do Fiat Pulse

O Volkswagen Tera fez barulho no dia 5 de junho com uma expectativa incrível: foram 12 mil pedidos em apenas 50 minutos! A marca tinha a esperança de que esse SUV se tornasse o modelo mais vendido do Brasil, superando até o famoso Polo. Mas será que isso aconteceu de verdade?

Bom, as vendas não foram exatamente como se esperava. Em junho, o Tera emplacou 2.555 unidades e, em julho, subiu para 3.244, totalizando 5.944 no período. Mesmo com esse avanço, o SUV ainda não conseguiu passar rivais como o Fiat Pulse, o Nissan Kicks Play e o Renault Kardian.

Porém, tudo mudou em agosto! O cenário começou a melhorar e, até o dia 29, o Tera registrou 4.109 unidades emplacadas, um crescimento de 26,7% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, já são 10.103 unidades vendidas. É interessante notar que, no mesmo período, o Fiat Pulse ficou à frente com 4.264 unidades, apenas 155 a mais que o Tera. A disputa está ficando cada vez mais acirrada, e, com esse ritmo, dá para apostar que o Tera pode ultrapassar o rival em breve.

Mas nem tudo foram flores para o Tera. A montadora enfrentou um desafio inicial porque, como o modelo é produzido em Taubaté (SP) junto com o Polo, este último teve prioridade na linha de produção, especialmente por conta do programa de Carro Sustentável, que fez as vendas do Polo dispararem.

Por outro lado, Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil, está otimista. Ele acredita que, a partir de setembro, a produção vai acelerar e o modelo finalmente vai atender todos os pedidos em aberto, já que a procura continua alta.

Quando falamos das versões, a de entrada, chamada MPI MT, vem com um motor 1.0 aspirado que entrega até 84 cv e um câmbio manual de cinco marchas, ideal para quem busca eficiência, como empresas e frotistas. Já a versão TSI MT traz motor 1.0 turbo de 116 cv e um acabamento mais refinado, chegando a fazer de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos com o manual e 11,7 segundos com o automático. É aquele impulso que sentimos na hora de ultrapassar!

E quem se preocupa com espaço, o Tera vai bem. Ele mede 4,15 m de comprimento, tem um entre-eixos de 2,57 m e oferece um bom espaço interno, perfeito para passageiros até 1,75 m. Um detalhe que pode decepcionar é a ausência de entradas USB no banco traseiro, algo que muitos motoristas sentem falta quando a família ou amigos embarcam para uma viagem.

Falando em bagagem, o porta-malas tem capacidade de 350 litros, podendo chegar a 407 litros se contar até a tampa. Isso é um bom espaço, mas ainda é abaixo de alguns concorrentes, como o Renault Kardian, que oferece 410 litros, e o Fiat Pulse, com 370 litros.

Curioso ver como o mercado se movimenta, não é? O Tera tem tudo para crescer, e a rivalidade com outros modelos promete trazer novidades interessantes para quem ama rodar por aí!

