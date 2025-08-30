Notícias

Nova IA de Elon Musk promete aumentar sua criatividade rapidamente

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 28 minutos atrás
1 minuto de leitura
Reprodução: AFP
nova IA de Elon Musk promete multiplicar sua criatividade instantaneamente

Elon Musk, um dos bilionários mais conhecidos do mundo, lançou recentemente uma nova ferramenta de inteligência artificial, a Grok Imagine, e o melhor: de forma gratuita. Essa novidade promete trazer um boost na criatividade dos usuários, oferecendo uma série de possibilidades interessantes.

Uma das funcionalidades mais bacanas da Grok Imagine é a criação de vídeos. Com a ajuda dessa inteligência artificial, é possível produzir clipes curtos que, com certeza, podem despertar a imaginação de todos. Se você curte explorar novas ideias, essa ferramenta pode ser uma mão na roda.

A inovação

Nas redes sociais, já estão aparecendo vídeos feitos com a Grok Imagine, mostrando um pouco do que essa tecnologia pode fazer. Inclusive, alguns desses conteúdos flertam com a ficção científica, trazendo um aspecto bem divertido e curioso. Apesar da recepção empolgante de muitos usuários, também surgiram algumas críticas em relação à ideia de Musk.

Algumas pessoas levantam questionamentos sobre o uso constante da inteligência artificial, considerando que pode levar a uma dependência criativa. A preocupação é que, hoje em dia, muitos podem sentir que não conseguem criar sem o "apoio" de uma ferramenta como essa. Essa discussão é bastante relevante, já que pode impactar a forma como a criatividade humana é utilizada.

Por outro lado, há quem faça comparações entre a Grok Imagine e as calculadoras, sugerindo que, embora a IA possa ajudar a expandir nossas capacidades, também pode limitar nosso aprendizado essencial. É uma reflexão importante sobre como utilizamos as ferramentas à nossa disposição.

Outra novidade é que, antes, apenas quem assinava um serviço premium tinha acesso à Grok Imagine. Agora, qualquer pessoa pode explorar suas funcionalidades, especialmente no X, o antigo Twitter. Elon Musk fez o lançamento da ferramenta de uma forma bastante visual, usando um meme que diz: “Grok Imagine agora é gratuito no mundo todo”.

Vale notar que, com o uso consciente, a inteligência artificial deve servir como uma aliada do pensamento humano. O ideal é utilizá-la para complementar nossas ideias, e não para substituí-las. A criatividade humana ainda é insubstituível, e a Grok Imagine pode ser uma parceira nessa jornada.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 28 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

parque da BYD permite que carros 'mergulhem' na piscina

Parque da BYD oferece experiência de imersão para carros

58 minutos atrás
Interesse por Engenharia cai entre jovens no Brasil. Déficit de engenheiros e custos altos expõem crise no setor educacional e produtivo.

Crise na engenharia no Brasil: jovens se afastam da profissão

2 horas atrás
situações em que até ele não consegue proteger você

Situações em que ele pode falhar na sua proteção

2 horas atrás
Mercado livre; Medicamentos, e-commerce; Fármacia.

Mercado Livre compra farmácia em SP e investe em venda online de remédios

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo