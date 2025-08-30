Validade pode ser reduzida para apenas três anos

Muitas pessoas podem ter notado que a validade da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi reduzida. Essa mudança vem de uma nova legislação de trânsito no Brasil que tem tudo a ver com segurança nas estradas e a saúde dos motoristas. Vamos entender melhor como isso funciona!

Alterações na Legislação

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.071/20, o Código de Trânsito Brasileiro passou por alterações importantes. Uma delas é a mudança na validade da CNH, que agora depende da idade do motorista. Para quem tem até 49 anos, a habilitação é válida por 10 anos. Já para os motoristas entre 50 e 69 anos, a validade diminui para 5 anos. E, para aqueles com 70 anos ou mais, a CNH é válida somente por 3 anos. Essa medida tem como objetivo garantir que todos os motoristas estejam em boas condições para dirigir e, assim, aumentar a segurança nas ruas.

Exame de Aptidão

A validade da CNH está ligada ao exame de aptidão física e mental, que é fundamental tanto para obter quanto para renovar o documento. Esse exame verifica se você está em condições de dirigir, avaliando a sua saúde. Se algum problema de saúde for detectado, o médico pode reduzir o período de validade da sua CNH. Isso é uma maneira de proteger não apenas você, mas também os outros no trânsito.

Saúde e Segurança no Trânsito

A relação entre saúde e segurança no trânsito é clara. A ideia das novas regras é garantir que os motoristas estejam tanto física quanto mentalmente aptos. Problemas como dificuldades visuais, por exemplo, são levados em conta na avaliação. O intuito é evitar acidentes mais graves e proteger a vida de quem está nas estradas.

Procedimentos para Renovação

Se você precisar renovar sua CNH, o primeiro passo é verificar as orientações do Departamento de Trânsito (Detran) do seu estado. Normalmente, isso envolve a realização de um novo exame de aptidão e o pagamento de taxas. Para motoristas com mais de 65 anos, a renovação deve acontecer a cada 3 anos. Lembre-se: dirigir com a CNH vencida por mais de 30 dias pode resultar em uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Fique atento para não perder o prazo!

Essas novas regras podem parecer rigorosas, mas a intenção é proteger todos nas ruas. Estar bem preparado para dirigir é fundamental, e essas mudanças são uma forma de garantir mais segurança para todos.