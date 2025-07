Volkswagen Tayron chega à Austrália para competir com Kia Sorento

A Volkswagen apresentou seu novo SUV Tayron, que deve fazer a alegria dos motoristas australianos ao substituir o Tiguan Allspace. Com um design que lembra o Tiguan, mas com mais espaço — são 4,8 metros de comprimento —, ele promete conforto e praticidade tanto para quem viaja com a família quanto para quem precisa de versatilidade no dia a dia.

Na versão de entrada, chamada 110TSI Life, você tem espaço para sete pessoas. Ela vem equipada com um motor 1.4 turbo de 110 kW e 250 Nm, tração dianteira e câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas. O preço começa em AU$ 48.290, o que a torna uma opção interessante no mercado.

Se você prefere algo menor e mais ágil, a versão 150TSI Life, que acomoda cinco passageiros, é equipada com um motor 2.0 turbo de 150 kW e conta com tração 4Motion. O porta-malas é bem generoso, com capacidade de 885 litros, ideal para quem gosta de aventuras de fim de semana. O valor dessa versão é de AU$ 53.990, antes dos impostos.

🌟 No meio da linha das versões, o Tayron 150TSI Elegance traz de volta os sete lugares, com tração integral. Esta opção é bem completa, recheada de tecnologia e conforto, com rodas de liga leve de 19 polegadas, faróis LED avançados e até bancos de couro que aquecem e ventilam. Ah, e ainda tem função de massagem! Para quem gosta de conforto térmico, o volante aquecido é um detalhe que faz a diferença nos dias mais frios.

E se você curte tecnologia, a Volkswagen oferece um pacote chamado “Som e Visão”. Por AU$ 4.200, inclui uma tela touchscreen de 15 polegadas e um sistema de som premium da Harmon Kardon. E quem sabe um teto solar panorâmico para aproveitar mais o sol? Isso é só mais AU$ 2.100.

A versão topo de linha, a 195TSI R-Line, é um espetáculo à parte. Com um motor de 195 kW e 400 Nm, ela vem equipada com rodas de 20 polegadas, direção progressiva e faróis HD Matrix LED. E o melhor, vem com tudo que já foi mencionado nas versões anteriores, como a tela de 15 polegadas e o sistema de som premium.

Para quem precisa puxar algo, as versões 150TSI e 195TSI têm uma capacidade de reboque de até 2.500 kg. Sério, isso é um baita trunfo para quem gosta de levar trailers ou barcos para uma pescaria no fim de semana.

🔧 Na versão 110TSI Life, você encontra um bom pacote de equipamentos. Tem rodas de 18 polegadas, um sistema multimídia com tela grande, carregador sem fio e até entrada sem chave. Para garantir segurança, o Tayron já vem com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e uma série de airbags que vão te dar mais tranquilidade na estrada.

O lançamento oficial do Volkswagen Tayron na Austrália está marcado para as próximas semanas. Os preços, antes de taxas, variam de AU$ 48.290 até AU$ 73.490 na versão R-Line. Ah, e se você está de olho em outras opções no mercado, não esqueça de conferir o Toyota Corolla Cross, que também promete agitar a concorrência.