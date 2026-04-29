Cleo Pires volta às novelas após sete anos afastada

Cleo Pires, conhecida por seu papel como Betina na novela “O Tempo Não Para”, está de volta às telinhas. A atriz e cantora, de 43 anos, foi escolhida para interpretar Alana Matos em “Coração Acelerado”, a nova novela das sete da Globo. O convite veio do diretor artístico Carlos Araújo.

Alana Matos é uma empresária influente no mundo da música. Sua carreira começou na infância, quando era uma cantora mirim de muito sucesso, e ela se tornou uma grande musa teen do sertanejo. Na trama, Alana busca investir nas carreiras de duas jovens artistas, Agrado e Eduarda, interpretadas por Isadora Cruz e Gabz, respectivamente. Após esse encontro, a dupla sertaneja inicia uma turnê internacional e passa a contar com uma mansão à sua disposição.

Cleo descreve sua personagem como intensa, ambiciosa e carismática. Segundo a atriz, Alana sabe aproveitar seu passado, mas também lida com desafios que vieram com a fama de ex-musa teen. Cleo afirmou que deseja que sua personagem seja um apoio profissional para as jovens artistas, algo que ela não teve em sua própria trajetória.

Para dar vida a Alana, Cleo buscou inspirações em pessoas de sua vida pessoal, principalmente de amigos e familiares que vivem em Goiás, onde sua mãe, a atriz e diretora Gloria Pires, e seu padrasto, o cantor Orlando Morais, residem. A atriz fez uma comparação entre ela e Alana, destacando que ambas têm um olhar determinado e uma forte vontade de se reinventar, embora Alana seja mais pragmática e calculista, enquanto ela se considera mais intuitiva.

Cleo também comentou sobre seu retorno às novelas, afirmando que foi uma decisão consciente. Após dedicar um tempo a diferentes formatos de arte, como cinema e música, ela sentiu que voltava às novelas com um olhar renovado. Para Cleo, as novelas permitem uma conexão especial com o público, oferecendo entregas diárias.

Atualmente, “Coração Acelerado” tem média de 18,9 pontos de audiência e, em alguns momentos, chegou a atingir até 24 pontos na Grande São Paulo. A previsão é que a novela continue no ar até o final de agosto. Logo após, a programação será substituída pela novela “Por Você”, escrita por Juliana Peres e Dino Cantelli, que contará com atores como Sheron Menezzes, Alinne Moraes e Thiago Lacerda.

A novela é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com a colaboração de vários outros roteiristas. A direção geral e artística fica aos cuidados de Carlos Araújo. Na produção, Bruna Ferreira é a responsável, enquanto Lucas Zardo atua na produção executiva, sob a supervisão de José Luiz Villamarim.