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Cleo Pires volta às novelas após sete anos afastada

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Cleo Pires retorna às novelas após sete anos
Cleo Pires retorna às novelas após sete anos

Cleo Pires, conhecida por seu papel como Betina na novela “O Tempo Não Para”, está de volta às telinhas. A atriz e cantora, de 43 anos, foi escolhida para interpretar Alana Matos em “Coração Acelerado”, a nova novela das sete da Globo. O convite veio do diretor artístico Carlos Araújo.

Alana Matos é uma empresária influente no mundo da música. Sua carreira começou na infância, quando era uma cantora mirim de muito sucesso, e ela se tornou uma grande musa teen do sertanejo. Na trama, Alana busca investir nas carreiras de duas jovens artistas, Agrado e Eduarda, interpretadas por Isadora Cruz e Gabz, respectivamente. Após esse encontro, a dupla sertaneja inicia uma turnê internacional e passa a contar com uma mansão à sua disposição.

Cleo descreve sua personagem como intensa, ambiciosa e carismática. Segundo a atriz, Alana sabe aproveitar seu passado, mas também lida com desafios que vieram com a fama de ex-musa teen. Cleo afirmou que deseja que sua personagem seja um apoio profissional para as jovens artistas, algo que ela não teve em sua própria trajetória.

Para dar vida a Alana, Cleo buscou inspirações em pessoas de sua vida pessoal, principalmente de amigos e familiares que vivem em Goiás, onde sua mãe, a atriz e diretora Gloria Pires, e seu padrasto, o cantor Orlando Morais, residem. A atriz fez uma comparação entre ela e Alana, destacando que ambas têm um olhar determinado e uma forte vontade de se reinventar, embora Alana seja mais pragmática e calculista, enquanto ela se considera mais intuitiva.

Cleo também comentou sobre seu retorno às novelas, afirmando que foi uma decisão consciente. Após dedicar um tempo a diferentes formatos de arte, como cinema e música, ela sentiu que voltava às novelas com um olhar renovado. Para Cleo, as novelas permitem uma conexão especial com o público, oferecendo entregas diárias.

Atualmente, “Coração Acelerado” tem média de 18,9 pontos de audiência e, em alguns momentos, chegou a atingir até 24 pontos na Grande São Paulo. A previsão é que a novela continue no ar até o final de agosto. Logo após, a programação será substituída pela novela “Por Você”, escrita por Juliana Peres e Dino Cantelli, que contará com atores como Sheron Menezzes, Alinne Moraes e Thiago Lacerda.

A novela é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com a colaboração de vários outros roteiristas. A direção geral e artística fica aos cuidados de Carlos Araújo. Na produção, Bruna Ferreira é a responsável, enquanto Lucas Zardo atua na produção executiva, sob a supervisão de José Luiz Villamarim.

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