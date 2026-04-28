Boninho lança ‘Casa do Patrão’ na Record com 4,5 pontos

Na última segunda-feira, a nova atração da Record, chamada “Casa do Patrão”, estreou com um resultado de 4,5 pontos de média na Grande São Paulo, segundo números preliminares do Ibope. Esse desempenho é semelhante ao das quatro segundas-feiras anteriores da emissora, indicando que o reality show apresentado por Leandro Hassum não trouxe grandes mudanças na audiência da rede.

Durante o mesmo horário, das 22h29 até às 0h15, a Globo liderou com uma média de 14 pontos, mostrando uma diferença significativa em relação aos concorrentes. O SBT ficou em terceiro lugar, com apenas 2 pontos de média. Na medição de audiência, cada ponto corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios e 199.313 pessoas.

“Casa do Patrão”, idealizado por Boninho, tem um formato que inclui liderança, estratégia e convivência. O programa será realizado ao longo de 81 dias, durante os quais os participantes enfrentarão desafios que exigirão tomada de decisões, liderança de grupos e resolução de conflitos, com o objetivo de revelar o comportamento humano em situações extremas.

Boninho destacou que a proposta do programa é trazer de volta a essência dos realities, focando em pessoas reais e nas escolhas que fazem. Em sua apresentação, explicou que o reality é sobre liderança e convivência, onde os participantes não estarão sempre confortáveis, promovendo assim um ambiente propício para a revelação de personalidades e desenvolvimento da competição.

“Casa do Patrão” vai ser exibido diariamente às 22h30 na Record, e os espectadores poderão acompanhar a transmissão ao vivo 24 horas por dia pelo Disney+.