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‘Casa do Patrão’ cresce nas redes e impulsiona audiência da Record

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'Casa do Patrão' domina redes sociais e sobe audiência da Record
'Casa do Patrão' domina redes sociais e sobe audiência da Record

A estreia do novo reality show “Casa do Patrão”, apresentado por Leandro Hassum, trouxe mudanças significativas na audiência da televisão aberta em São Paulo. Na última segunda-feira, o programa da Record registrou um aumento de 47% nos índices de audiência da emissora durante sua exibição, que ocorreu entre 22h45 e 0h05. Durante esse horário, o reality alcançou picos de 5,5 pontos no Ibope, aumentando a participação da Record de 7,5% para 10,7%.

Nas redes sociais, o impacto do programa foi evidente, tornando-se um dos tópicos mais comentados da noite. Na primeira edição, Leandro Hassum conduziu uma dinâmica entre os 18 participantes, que foram desafiados a formar alianças rapidamente. Essa estratégia inicial elevou a tensão do jogo logo no início da competição.

No Rio de Janeiro, a recepção ao “Casa do Patrão” também foi positiva. O programa alcançou uma média de 5 pontos, com pico de 5,7 pontos, representando um crescimento de 43% em relação às quatro semanas anteriores, quando a média era de 3,5 pontos. A participação na audiência carioca saltou de 7,8% para 11,6%, reforçando a popularidade do formato em diferentes regiões.

Em uma prova ao vivo, os participantes testaram suas habilidades de pontaria. Luis Fellipe se destacou e foi escolhido como o primeiro líder do programa, assumindo a responsabilidade de comandar a equipe do Trampo na semana inicial. Essa vitória marca o início de uma temporada que promete trazer desdobramentos interessantes nas interações entre os competidores.

Após o sucesso da estreia, a Record planeja manter o crescente interesse do público por meio da transmissão 24 horas do reality no Disney Plus Brasil. Essa estratégia visa aumentar a visibilidade do programa e manter a audiência engajada nas próximas fases da competição.

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