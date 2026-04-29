Casa do Patrão cai para o 3º lugar na audiência

Reality Show “Casa do Patrão” Enfrenta Queda de Audiência na Record

O novo reality show “Casa do Patrão”, da Record, não conseguiu manter o público em sua segunda exibição após uma estreia promissora. Neste último dia 28, o programa registrou uma queda significativa na audiência, saindo de 4,7 pontos no dia anterior para apenas 3,5 pontos. Essa diminuição representa uma perda de visualização bastante expressiva, uma vez que cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo. Essa mudança indica que muitos telespectadores decidiram mudar de canal ou desligar a televisão.

Enquanto isso, o SBT aproveitou a oportunidade para se destacar com a transmissão da Copa Sul-Americana, onde o jogo entre Millonarios e São Paulo garantiu à emissora 5 pontos de audiência, consolidando a vice-liderança no horário. Assim, “Casa do Patrão” teve dificuldade em competir, ocupando a terceira posição na preferência do público.

O reality, que tem a proposta de confinar os participantes por 81 dias em um ambiente focado na estratégia e no relacionamento interpessoal, foi idealizado por Boninho, ex-diretor da Globo. O objetivo do programa é desafiar os participantes a saírem de sua zona de conforto, revelando suas verdadeiras personalidades. Durante o lançamento, Boninho descreveu “Casa do Patrão” como um jogo que explora liderança e convivência, onde os participantes enfrentam situações desconfortáveis.

Para aqueles que ainda estão acompanhando o programa, “Casa do Patrão” pode ser assistido diariamente na Record, a partir das 22h30, e também está disponível para streaming na plataforma Disney+, com transmissão 24 horas para assinantes.

Agora, resta saber se o diretor Boninho conseguirá inovar e recuperar a audiência perdidas nos próximos dias, ou se o público continuará optando pela concorrência.