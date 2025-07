Comic-Con apresenta novidades de Five Nights at Freddy’s

Na última edição da Comic-Con, um painel da Hall H, tradicionalmente associado a adaptações de quadrinhos, apresentou uma mudança interessante na cultura pop. Durante o evento, o ator Teo Briones, de apenas 20 anos, trouxe à tona seu entusiasmo ao afirmar: “Eu joguei os jogos quando era criança”. Ele se referia à franquia de sucesso Five Nights at Freddy’s, que acaba de ganhar uma sequência, Five Nights at Freddy’s 2. A primeira adaptação, lançada em 2023, surpreendeu o público e arrecadou mais de 291 milhões de dólares nas bilheteiras.

As adaptações de vídeo games para o cinema e televisão têm se firmado como uma opção viável e lucrativa nos últimos anos, recebendo cada vez mais reconhecimento. FNAF 2 está agendado para estrear nos cinemas em dezembro e, se for bem-sucedido, uma terceira parte deverá ser considerada, conforme comentou o produtor Jason Blum.

Durante o painel, foi exibido o trailer do filme e a diretora Emma Tammi, juntamente com Blum, destacou o novo nível de qualidade nas marionetes e no trabalho de animatrônicos realizado pela Jim Henson Co. para este projeto. Blum também fez uma observação sobre a superstição que cerca a produção de sequências: “Acredito que é má sorte começar a pensar em sequências antes do lançamento do primeiro filme. Eu sempre encorajo nossos parceiros criativos a se concentrarem na primeira produção.” No entanto, ele reconheceu que, após o sucesso do primeiro filme, muitos sentiram que havia mais histórias a serem exploradas.

O ator Josh Hutcherson, famoso por seu papel na série Jogos Vorazes, foi recebido com gritos e aplausos ao subir ao palco. Ele expressou seu entusiasmo por estar em outra franquia com uma base de fãs tão dedicada: “É raro fazer parte de algo que toca tantas pessoas. Já vivi isso com Jogos Vorazes e agora é incrível ver o público embarcar nessa nova aventura.”

O painel também serviu como um momento de expectativa para os fãs. Ao final, foi mostrada uma cena que mostrou um grupo de personagens entrando em um restaurante em ruínas da franquia Freddy, apresentado um segurança inquietante, interpretado por Freddy Carter. No entanto, a cena foi interrompida antes que os animatrônicos assassinos aparecessem, deixando o público ansioso.

Quando o ator Skeet Ulrich foi questionado sobre seu personagem, ele disse: “Não posso revelar quem sou.” Ele mencionou que seu personagem tem um passado intrigante, mas não podia compartilhar mais detalhes. Em tom brincalhão, a jovem estrela Piper Rubio, de 11 anos, interrompeu: “Então, por que você está neste painel?” Essa interação descontraída trouxe um ar de leveza ao evento, evidenciando a dinâmica divertida entre os participantes.

Com a crescente popularidade das adaptações de jogos e a expectativa gerada, Five Nights at Freddy’s 2 parece estar preparada para ampliar seu impacto no cinema.