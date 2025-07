Novo filme reconhece sua própria comédia e entrega diversão

Análise do Filme com Ebon Moss-Bachrach e os Novos Personagens da Fase

No novo filme, o personagem Coisa, interpretado por Ebon Moss-Bachrach, tem uma participação que poderia ser melhor aproveitada. Mesmo com poucos momentos em cena, suas aparições se destacam. A escolha do ator em usar um tom monocórdico de voz pode ter sido uma estratégia para dar um toque mais sério e pensativo à narrativa.

Os fãs de quadrinhos, especialmente da fase de Jack Kirby, vão apreciar as referências visuais do personagem. O traje lembrando as edições clássicas e detalhes como a barba, que já se tornou uma tradição entre os artistas, oferecem um aceno à história rica do personagem ao longo das décadas.

No entanto, o personagem Reed Richards, vivido por Pedro Pascal, é considerado o ponto fraco do elenco. A interpretação de Pascal não parece se alinhar com a figura que os fãs conhecem dos quadrinhos. Embora o roteiro faça sentido, a execução na tela não conseguiu estabelecer essa conexão, gerando um certo estranhamento. Alguns espectadores acharam que a presença carismática do ator, que tem estado em várias produções recentemente, acabou se afastando do que se esperava do papel.

Pascal é reconhecido por seu charme, mas há quem sugira que ele poderia ter se saído melhor em um papel diferente, como o Doutor Estranho. Essa falta de sintonia faz com que o público sinta que um ator como Benedict Cumberbatch poderia ter se destacado mais como Reed Richards.

Outro ponto alto do filme é a Surfista Prateada, que, embora tenha um tempo de tela limitado, traz uma nova perspectiva à trama, ligando-se à importância da personagem Sue Storm. A decisão de retratar a Surfista Prateada como mulher demonstrou um esforço para enriquecer a narrativa. A atriz Julia Garner, que dá vida a esse papel, é destacada como uma das melhores de sua geração, e sua atuação é fundamental na construção da credibilidade para essa ideia inusitada dos quadrinhos.

A premissa que envolve uma personagem prateada surfando pelo cosmos em busca de planetas para um gigante se alimentar pode parecer absurda, mas Garner torna essa ideia quase plausível, contribuindo significativamente para o filme.