‘A escrava Isaura’ termina reprise na Record com 5,5 pontos

A novela “A Escrava Isaura”, protagonizada por Bianca Rinaldi, terminou sua reexibição na Record com um total de 170 episódios, que foram exibidos entre 1º de setembro de 2025 e 24 de abril de 2026. Durante esse período, a trama registrou uma média geral de 4,2 pontos de audiência.

No dia do último capítulo, que foi ao ar na sexta-feira, 24 de abril, a novela alcançou um desempenho significativo. Em São Paulo, a produção atingiu 5,5 pontos de média e um share de 14,7%, com um pico máximo de 6,0 pontos. A concorrente SBT, que ficou em terceiro lugar no mesmo horário, marcou apenas 3,1 pontos.

No Rio de Janeiro, a novela teve um desempenho ainda mais expressivo. A reprise alcançou 6,0 pontos de média e 6,6 pontos de pico, além de 13,6% de participação. Novamente, o SBT ficou atrás, com apenas 2,2 pontos, evidenciando a superioridade da Record naquela faixa horária.

O bom desempenho do último capítulo superou as médias gerais apresentadas ao longo da reexibição, tanto em São Paulo quanto no Rio. Isso demonstra a continuidade da popularidade da trama entre os telespectadores até seu fechamento.