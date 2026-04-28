Monica Albuquerque é nova chefe de originais do Disney+ no Brasil

Monica Albuquerque Assume Chefia de Conteúdo Original do Disney+ no Brasil

A executiva Monica Albuquerque foi nomeada para liderar o conteúdo original do Disney+ no Brasil. A confirmação ocorreu nesta terça-feira, 28 de outubro. Com uma carreira que soma mais de 30 anos na área de mídia e entretenimento, ela traz uma vasta experiência, incluindo passagens pela Globo, Warner Bros. Discovery e Telemundo.

Em sua nova função, Monica será responsável por todas as produções nacionais da plataforma. Ela se reportará a Daniel Burman, que coordena o conteúdo original do Disney+ para toda a América Latina. Suas responsabilidades incluem desenvolver a estratégia criativa e a produção de conteúdos originais no Brasil.

Antes de ingressar na Disney, Monica foi chefe de conteúdo roteirizado na Warner Bros. Discovery, supervisionando a criação de produções originais para a HBO Max e TV a cabo. Alguns dos sucessos que ela gerenciou incluem títulos como “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, “Beleza Fatal”, “Como Água para Chocolate”, “Chespirito” e “Dona Beja”.

Ela também teve uma passagem significativa pela Telemundo, onde atuou como vice-presidente sênior de desenvolvimento de conteúdo na NBCUniversal. Durante esse período, liderou a estratégia para plataformas de TV tradicionais e de streaming. Na Globo, onde iniciou sua carreira, Monica ficou mais de 20 anos em cargos de liderança, contribuindo para a expansão e estratégias criativas da emissora.

Daniel Burman elogiou Monica, afirmando que ela é uma das executivas mais respeitadas do setor, com um histórico impressionante no desenvolvimento de conteúdos culturalmente relevantes e de alta qualidade.

Em sua declaração sobre o novo cargo, Monica destacou a importância simbólica da sua volta à Disney. “Sempre vi na Disney um lugar onde fantasia e descoberta se encontram. Desde cedo, aprendemos que imaginar também é uma forma de existir,” disse. Ela também comentou sobre como sua experiência nos Estados Unidos ampliou seu repertório e como retorno ao Brasil com um novo propósito.

Monica Albuquerque é reconhecida internacionalmente, tendo sido incluída pela revista Variety na lista das 50 mulheres mais influentes no entretenimento global.