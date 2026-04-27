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Reginaldo Faria confirmado na novela ‘Por Você’ das sete

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Reginaldo Faria é escalado para 'Por Você', próxima novela das sete
Reginaldo Faria é escalado para 'Por Você', próxima novela das sete

A novela “Por Você”, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, se prepara para estrear na faixa das 19h da Globo. Esta será a primeira obra da dupla como autores principais na emissora, substituindo “Coração Acelerado”.

O elenco da nova produção já começa a tomar forma, com a confirmação de grandes nomes. O ator Reginaldo Faria, que tem uma longa carreira no cinema e na televisão, retorna à Globo após um período longe das telinhas. Sua participação marca um momento significativo para a novela, já que ele se junta a dois autores que estão iniciando suas trajetórias como titulares na emissora.

Além de Reginaldo, o elenco conta com outros artistas conhecidos. Entre os primeiros escalados estão Sheron Menezzes, Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Lucy Ramos e Giovanna Grigio. Outros nomes como Milhem Cortaz, Lívia Silva, Fabrício Boliveira e Rodrigo Lélis também foram confirmados para a produção. A lista de atores ainda inclui Antônio Pitanga, Ana Rosa, Inês Peixoto, Adanilo, Bia Santana, Amaury Lorenzo e Babu Santana, mostrando a força do time que será levado ao ar.

A estreia de “Por Você” está agendada para o início de setembro, e a expectativa em torno da trama é alta, tanto pela volta de Reginaldo Faria quanto pela nova parceria entre os autores. Enquanto isso, Faria continua a trabalhar no cinema e recentemente participou dos filmes “Velhos Bandidos” e “Perto do Sol É Mais Claro”, este último dirigido por seu filho, Regis Faria.

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