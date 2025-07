Volkswagen Taos Comfortline tem desconto de R$ 20.399 para CNPJ

Durante o mês de julho, quem é empresário ou produtor rural pode aproveitar uma oferta incrível do Volkswagen Taos Comfortline. Essa versão de entrada é perfeita para quem busca espaço e conforto, trazendo um porta-malas gigante com 498 litros! E a lista de equipamentos é de dar inveja.

As concessionárias estão super preparadas para ajudar em tudo: da papelada à diferentes formas de pagamento e prazos flexíveis. Se você é pessoa jurídica ou um produtor rural, pode contar com um suporte completo na hora da compra. Isso faz toda a diferença!

### Preço e Vendas

O preço normal do Taos Comfortline 250 TSI é de R$ 206.690,00. Para empresas e produtores rurais, o valor cai para R$ 186.291,00 — uma diferença de R$ 20.399,00. Você pode até sentir esse alívio no bolso, especialmente sabendo que em junho de 2025 o modelo vendeu 889 unidades. Até agora, são 8.552 emplacamentos, com o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass dominando as vendas no segmento de SUVs.

### Performance e Equipamentos

O Taos Comfortline vem equipado com um motor 1.4 TSI turbo de quatro cilindros, que entrega 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque. O câmbio automático de oito marchas garante que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Sabe aquela sensação de acelerar e sentir o desempenho na estrada? É isso que você vai encontrar nesse carro.

Além dos 6 airbags de série, ele tem um sistema multimídia VW Play com uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas. E se você adora conectar seu celular, ele suporta Apple CarPlay sem fio e Android Auto com cabo. O ar-condicionado digital tem duas zonas de temperatura, ótimo para quem viaja com a família e precisa de conforto para todos.

### Conforto e Segurança

Esse modelo não decepciona quando o assunto é conforto. A fixação ISOFIX no banco traseiro para cadeirinhas é um ótimo recurso para quem tem crianças. E os bancos com revestimento premium e assistente de partida em rampas tornam a experiência ainda mais agradável.

Do lado de fora, os faróis de LED com função de boas-vindas são um charme à parte. Você vai notar a diferença nos pequenos detalhes, como os retrovisores que se ajustam automaticamente ao engatar a ré. E não dá para esquecer do painel digital de 10,25 polegadas, que traz uma modernidade e praticidade ao volante.

### Estilo e Tecnologia

Com rodas de liga leve aro 18 e rack de teto preto, o visual do Taos se destaca entre os SUVs. A tecnologia também está presente com sensores de estacionamento na frente e atrás, além de uma câmera de ré que facilita manobras. E para completar, o volante multifuncional em couro é superprático, com borboletas para troca de marcha.

Chegou a hora de considerar o Volkswagen Taos Comfortline. Ele combina conforto e performance numa oferta que merece sua atenção, especialmente se você encaixa no perfil de empresa ou produtor rural.