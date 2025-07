Renault Kwid para PcD a R$ 55.990 em julho pela Fipe

O Renault Kwid Zen está com uma oportunidade incrível para quem é pessoa com deficiência (PcD)! Durante o mês de julho, quem se qualifica pode adquirir este carro zero km com isenção total do IPI e parcial do ICMS, tudo isso pelo programa de vendas diretas. É uma baita chance de garantir um carrinho com um preço bem mais acessível.

Para iniciar o processo, a solicitação da isenção do IPI é super prática e completamente digital, feita através do Portal SISEN. Basta juntar alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, a CNH especial (caso seja o condutor), laudo médico e outras autorizações que forem pedidas. Depois é só enviar e esperar a liberação.

Com a autorização do IPI em mãos, o próximo passo é visitar uma concessionária Renault. É lá que você vai preencher os papéis necessários e dar início à análise do seu pedido. Após a aprovação, o carro é entregue conforme a produção e disponibilidade. Ah, e não esqueça que a isenção do ICMS precisa ser pedida junto à Secretaria da Fazenda do seu estado.

Falando em preços, a versão Zen 1.0 com câmbio manual do Renault Kwid custa R$ 81.390 na tabela geral. Mas para quem pode se beneficiar da isenção, o preço cai para apenas R$ 55.990. Isso resulta em uma economia nada menos que R$ 25.400! Esses números foram confirmados pela concessionária Renault Abolição e podem variar, então fique atento ao valor na sua região.

De acordo com a Fenabrave, em junho de 2025, o Kwid vendeu 5.325 unidades, ficando atrás do Fiat Mobi, que vendeu 6.347. O motor 1.0 do Kwid entrega até 71 cavalos de potência e um torque de 10 kgfm, tudo isso com câmbio manual de cinco marchas. É um bom motor para o dia a dia, especialmente em cidades com muito trânsito.

Dimensionalmente, o compacto tem um comprimento de 3,68 metros, largura de 1,58 metros e altura de 1,48 metros, além de um entre-eixos de 2,42 metros. E com um porta-malas de 290 litros, ele oferece um espaço bem razoável, ideal para aquelas viagens de fim de semana ou compras no supermercado.

Quem diria que um carro tão compacto poderia oferecer tanto espaço no porta-malas? É um dos maiores da categoria, o que faz total diferença na hora de acomodar bagagens ou compras.