Anne Hathaway revela primeiro olhar de ‘O Diabo Veste Prada 2’

A atriz Anne Hathaway confirmou seu retorno a um dos papéis mais icônicos de sua carreira. Aos 42 anos, ela compartilhou uma foto em seu Instagram, onde aparece vestida como Andy Sachs, sua personagem em O Diabo Veste Prada, durante as filmagens da sequência, chamada O Diabo Veste Prada 2.

Na imagem publicada, Hathaway usa um colete listrado e calças combinando, além de botas de bico fino e um colar dourado. Na legenda, ela escreveu “Andy Sachs 2025 #dwp2”. Nesta mesma segunda-feira, a atriz foi vista filmando em Nova York. Com os cabelos levemente desgrenhados e óculos retangulares, ela caminhava pela calçada usando uma blusa branca sem mangas, um colete preto aberto, uma saia jeans clara e slides da Chanel.

Mais cedo, Hathaway também postou um vídeo no TikTok, onde faz uma referência sutil ao filme original. No vídeo, ela aparece escovando os dentes com um suéter azul, fazendo alusão à famosa cena do monólogo sobre a cor cerúlea da moda.

A confirmação oficial de que O Diabo Veste Prada 2 estava em desenvolvimento veio em junho, quando a 20th Century Studios lançou um clipe de 21 segundos no Instagram. O clipe mostrava um par de stilettos vermelhos com um cabo de pitchfork, indicando que a sequência está sendo esperada pelos fãs do filme. O lançamento está previsto para o dia 1 de maio de 2026.

O filme original, lançado em 2006 e baseado no romance de Lauren Weisberger, acompanha Andy Sachs, uma recém-formada em jornalismo que se torna assistente de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, a exigente editora da revista Runway. Streep foi indicada ao Oscar por sua atuação, que é amplamente reconhecida como uma referência à ex-editora da Vogue, Anna Wintour.

Na sequência, a trama vai explorar como Miranda Priestly enfrenta as mudanças no mundo do jornalismo da moda e a queda da publicação de revistas tradicionais. Agora, ela terá que lidar com sua ex-assistente, Emily Charlton, que será interpretada por Emily Blunt. Emily tornou-se uma executiva de sucesso em um grupo de luxo e terá o poder financeiro que pode determinar o futuro da revista Runway.

Além de Hathaway, Streep e Blunt, outros atores do filme original também retornarão. Stanley Tucci, que interpretou o estiloso assistente de Miranda, e Tracie Thoms, que fez o papel da melhor amiga de Andy, estão confirmados no elenco. O elenco ainda contará com novos rostos, como Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Kenneth Branagh, que vai interpretar o marido da personagem de Streep.

A moda, como era de se esperar, continuará a ser um elemento central na nova produção. No primeiro filme, à medida que Andy se adapta ao seu novo trabalho, sua maneira de se vestir também evolui, refletindo um estilo sofisticado e high-end. Os fãs podem esperar que essa atenção à moda seja igualmente marcante no próximo filme.

Embora a produção já esteja em andamento, Hathaway inicialmente tinha dúvidas sobre a possibilidade de uma sequência. Em 2024, ela comentou que não tinha certeza de que o filme se concretizaria, fazendo referência às mudanças no setor e o impacto da digitalização na moda e no jornalismo. Entretanto, agora, com as filmagens em curso, a empolgação dos fãs é palpável.