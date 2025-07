Volkswagen T-Cross Comfortline com desconto de R$ 32.621 para PcD

O Volkswagen T-Cross Comfortline está passando por uma fase especial em julho, com ofertas bem atraentes para o pessoal com deficiência (PcD). Essa versão, que é intermediária da linha, traz um pacote de equipamentos que mistura conforto e tecnologia, além de um porta-malas super espaçoso de 373 litros — perfeito para quem precisa de espaço extra no dia a dia.

O preço normal do T-Cross Comfortline 200 TSI automático é de R$ 171.490,00. Mas para a galera PcD, com as isenções de impostos, o valor cai para R$ 138.868,26. Isso significa uma economia de R$ 32.621,74! É um baita desconto, né? Só fique atento: os preços podem variar um pouco dependendo da concessionária e da região.

O Que Esperar do T-Cross Comfortline

Esse SUV vem bem equipado, viu? Um dos destaques é o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, que dá um toque moderno ao interior. Os espelhos iluminados nos para-sóis são um charme à parte e garantem mais praticidade, especialmente à noite. As rodas de liga leve aro 17″ e os pneus 205/55 R17 garantem não só estilo, mas também um conforto ao dirigir que quem é amante de carro vai adorar.

Nos itens de segurança, o T-Cross não decepciona. Ele vem com controle de cruzeiro adaptativo, que é um sonho quando você pega uma estrada mais longa, e frenagem autônoma de emergência, evitando surpresas indesejadas. Além disso, a central multimídia VW Play com tela de 10,1″ é super prática, permitindo serviços remotos e conexão à internet.

Outro destaque são os 6 airbags, que aumentam a segurança de todos os passageiros. Com ar-condicionado digital Climatronic, você pode escolher a temperatura ideal para cada viagem, enquanto o carregador de celular por indução deixa tudo ainda mais prático. E quem nunca esqueceu de levar o carregador?

Desempenho do Motor

Sob o capô, o T-Cross Comfortline é equipado com um motor 200 TSI 1.0 turbo flex de três cilindros. Esse motor entrega até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, o que é ótimo para algumas arrancadas no trânsito urbano e para aquelas ultrapassagens seguras na estrada. E a transmissão automática de seis velocidades garante uma direção suave e sem estresse.

Valores e Descontos

Dando uma olhada nas configurações e preços, temos:

| Configuração | Preço Geral | Preço para PcD | Desconto |

|———————————-|——————|——————|——————-|

| Comfortline 200 TSI AT | R$ 171.490,00 | R$ 138.868,26 | R$ 32.621,74 |

É sempre bom considerar esses detalhes quando a gente pensa em trocar de carro, não é mesmo? Cada beneficio conta. Portanto, se você está de olho no T-Cross, esse pode ser o seu momento.