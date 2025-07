Morte de investigador revive lendas sobre Annabelle

São Paulo

A morte repentina de Dan Rivera, de 54 anos, nos Estados Unidos, reacendeu o interesse em uma das figuras mais famosas do terror: a boneca Annabelle. Rivera, um investigador paranormal e produtor de programas como "28 Dias Assombrados" (disponível na Netflix) e "Most Haunted Places" (do Travel Channel), estava em uma turnê chamada "Devils on the Run", na qual levava consigo a réplica da boneca.

No último domingo, dia 13, ele passou mal em seu quarto de hotel em Gettysburg, na Pensilvânia. Apesar das tentativas de ressuscitação, não conseguiu se recuperar. A notícia de sua morte rapidamente se espalhou nas redes sociais, desencadeando uma onda de especulações sobre uma possível conexão com a boneca.

As discussões foram além de Rivera. Muitos internautas relembraram um incidente recente envolvendo Annabelle: em julho de 2023, um incêndio destruiu a Casa Warner, um espaço de exposições no Shopping Nova América, no Rio de Janeiro. Esta exposição apresentava cenários de diversos filmes e séries da Warner Bros., como "Scooby-Doo", "Matrix", "Harry Potter" e "Invocação do Mal", onde a boneca ganhou notoriedade mundial.

O incêndio causou perdas significativas, incluindo a destruição da réplica da Máquina de Mistérios do Scooby-Doo e do Batmóvel. A boneca Annabelle, uma das atrações mais fotografadas, também foi queimada. A réplica apresentada na exposição não era a original, que havia sido feita de pano e se chamava Raggedy Ann, um brinquedo popular nos Estados Unidos no início do século 20. O incêndio foi atribuído a uma provável falha elétrica, e a organização do evento afirmou que não encontrou irregularidades na estrutura.

Com a morte de Rivera em um evento onde estava a boneca, surgiram teorias sobre o suposto "poder maligno" de Annabelle. A versão original da boneca, que é bem diferente da de porcelana usada nos filmes, pertencia à filha do autor Johnny Gruelle e ganhou fama por estar associada a eventos paranormais quando foi apreendida pelos investigadores Ed e Lorraine Warren.

Por muitos anos, a boneca ficou guardada em uma redoma de vidro no Museu Oculto dos Warrens, localizado em Connecticut. Após o fechamento do museu, Annabelle passou a ser exibida em eventos e convenções sobre o sobrenatural, como a turnê que Rivera liderava, sendo ele o principal investigator da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra (NESPR).

Até o momento, a causa exata da morte de Dan Rivera não foi divulgada. No entanto, a coincidência de ele ter a boneca consigo durante sua viagem alimentou a crença de que Annabelle poderia ter algum tipo de influência, mesmo fora do universo cinematográfico.