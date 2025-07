ETFs crescem nos EUA e Ethereum alcança maior valor em cinco meses

Após enfrentar uma desvalorização de 25% no primeiro semestre de 2023, o Ethereum (ETH), que é a segunda criptomoeda mais valiosa do mercado, alcançou um preço de US$ 3.360 nesta quarta-feira, 16 de agosto. Esse valor é o maior desde fevereiro e, nos últimos sete dias, a criptomoeda teve um crescimento de 22%, de acordo com dados da plataforma Coingecko.

Especialistas apontam que a recuperação do Ethereum ocorre por dois fatores principais. O primeiro é o aumento das aplicações em ETFs, que são fundos de índice negociados em bolsa e que têm se concentrado no Ethereum. Recentemente, esses ETFs atraíram quase US$ 1 bilhão em novos investimentos, sendo que esta semana o volume superou os US$ 400 milhões.

Os ETFs de Ethereum foram lançados nos Estados Unidos em julho do ano passado, mas inicialmente não corresponderam às expectativas, apresentando volumes de investimento modestos. No entanto, agora eles parecem estar em ascensão, refletindo um maior interesse por parte dos investidores.

O segundo fator que está contribuindo para a valorização do Ethereum é a compra da criptomoeda por empresas que desejam incluí-la em suas reservas financeiras. Modelos de negócios semelhantes aos utilizados com o Bitcoin têm levado empresas americanas a adquirir Ethereum para esse propósito. Isso foi destacado em uma reportagem que afirma que o Ethereum é visto como um “ativo financeiro programável e gerador de rendimento”, além de funcionar também como uma forma de reserva de valor. Essas alocações de tesouraria ajudam a diminuir a oferta disponível da moeda, o que, segundo especialistas, pode aumentar a confiança no Ethereum a longo prazo.

Entretanto, apesar desse aumento no preço, muitos analistas não acreditam que isso indique o início de uma “altseason”, termo que se refere a um período de forte valorização das criptomoedas que não são Bitcoin. Uma altseason era esperada para o primeiro semestre deste ano, mas as condições econômicas desafiadoras levaram à diminuição do investimento em ativos considerados mais arriscados.