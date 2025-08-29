Mundo Automotivo

Volkswagen Saveiro Trendline tem desconto de até R$ 24 mil para CNPJs

Volkswagen Saveiro Trendline fica até R$ 24 mil mais barata para CNPJs
A Volkswagen Saveiro Trendline está com uma promoção incrível até 31 de agosto, que deve atrair a atenção de quem trabalha no campo ou de pequenos empresários. Este modelo, que é prático e robusto, tem espaço para dois ocupantes e oferece um design que lembra a versão topo de linha, a Extreme. Com uma caçamba espaçosa que comporta até 715 kg de carga e 924 litros de volume, ela é ideal para quem precisa de um carro versátil para o dia a dia e o trabalho.

O preço de tabela da Saveiro Trendline CS 1.6 MSI é de R$ 126.490. Mas se você é uma empresa ou produtor rural, o valor cairá para R$ 102.456,90. É uma boa economia de quase R$ 24 mil. Esses valores são da concessionária Norpave e podem variar um pouco conforme a região, a cor do veículo e os opcionais que você escolher.

Para garantir a sua, é só dar um pulo numa concessionária Volkswagen. Lá, você vai receber todas as orientações sobre a documentação necessária, prazos de entrega e opções de financiamento, específicas para CNPJ e produtores rurais.

Falando do coração da máquina, a Saveiro Trendline é equipada com o motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. O câmbio é manual de cinco marchas, com tração dianteira, o que garante uma condução eficiente. Ao contrário de algumas concorrentes, a suspensão utiliza um eixo de torção, e todos os freios são a disco, oferecendo segurança e conforto ao dirigir.

Se você já teve que enfrentar trânsito na cidade, sabe como é importante um carro que não consome muito. A Saveiro, usando etanol, faz cerca de 7,7 km/l na cidade e 8,8 km/l na estrada. Com gasolina, esses números aumentam para 11,2 km/l na cidade e 12,9 km/l na estrada, de acordo com dados do Inmetro. Essa economia pode ser uma mão na roda, especialmente para quem anda bastante.

Até julho de 2025, a Saveiro teve 34.843 emplacamentos, segundo a Fenabrave. Comparando com a Fiat Strada, que vendeu 75.598 unidades no mesmo período, dá pra ver que a competitividade no segmento está acirrada!

No que diz respeito aos itens de conforto, a Saveiro Trendline conta com bancos revestidos em tecido, sensor de estacionamento traseiro, e airbags para motorista e passageiro. O sistema de som é o “Composition Touch II”, que possui uma tela sensível ao toque de 9 polegadas, Bluetooth e conexão via APP-Connect. E não se preocupe, ela também vem equipada com controle de estabilidade e tração, além de direção hidráulica, que ajuda muito em manobras.

Se você está em busca de um modelo prático e eficiente, a Saveiro Trendline pode ser uma boa opção a ser considerada, principalmente se a promoção se encaixar no seu orçamento!

