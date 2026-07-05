Cauã Reymond enfrenta pressão nos bastidores do futebol

Série “Jogada de Risco” Explora os Bastidores do Futebol

A nova série “Jogada de Risco” estreia no dia 23 de julho e traz uma narrativa envolvente sobre o mundo do futebol, destacando o trabalho de Maurício, um agente que busca gerenciar a carreira de jogadores, enquanto enfrenta pressões pessoais e profissionais. O papel de Maurício é interpretado pelo ator Cauã Reymond.

A trama se desenvolve em torno de Maurício, que não apenas ajuda atletas em suas carreiras, mas também é parte de um sistema onde contratos, relacionamentos familiares e ambições pesam tanto quanto os resultados em campo. A série promete mostrar que a tensão começa antes mesmo do apito inicial das partidas.

Diferente de muitas produções que falam apenas sobre o desempenho dos jogadores em campo, “Jogada de Risco” investiga as dinâmicas que cercam o esporte. O enredo aborda negociações complicadas, acordos delicados e relações muitas vezes baseadas em interesses pessoais.

Dentro da história, três atletas agenciados por Maurício enfrentam conflitos que refletem a complexidade das relações de poder, dramas familiares e traições que, embora não ocorram diretamente no gramado, têm grande impacto nas carreiras deles. O risco, assim, é mais evidente nas decisões tomadas fora do campo.

A vida pessoal de Maurício também é um elemento importante da narrativa. A personagem Rita, interpretada por Leticia Colin, traz uma nova camada de tensão às relações do protagonista. Já Valdemar, pai de Maurício e interpretado por Marcos Frota, adiciona um conflito familiar ao enredo. No ambiente de trabalho, Cris, interpretada por Mariana Sena, compartilha as pressões do cotidiano profissional com Maurício.

Cauã Reymond, além de atuar, foi um dos idealizadores do projeto. Sua curiosidade sobre o universo que envolve o futebol fora das câmeras motivou a criação da série. A produção se concentra nas decisões morais, interesses ocultos e relações que moldam o mundo do futebol, transformando esses elementos em uma narrativa dramática.

A série é dirigida por Bruno Safadi, que se dedica a explorar as relações humanas em meio a esse contexto. De acordo com Safadi, a produção aborda as ambições, afetos e jogos de poder de maneira integrada aos personagens, evitando que se torne apenas um espetáculo do futebol.

O roteiro final é assinado por Thiago Dottori, que trabalhou em parceria com Sofia Maria e Cauã Reymond. A supervisão do texto é de Lucas Paraizo, enquanto Isabela Bellenzani é responsável pela produção e José Luiz Villamarim lidera a direção de gênero Dramaturgia.

“Jogada de Risco” representa um reforço na área de dramaturgia original do serviço de streaming, reconhecido como líder em engajamento no Brasil. A plataforma oferece uma variedade de opções, incluindo conteúdos gratuitos e pagos, além de séries, filmes, documentários e transmissões ao vivo, criando um ambiente rico para os assinantes.

Com esta nova série, o serviço de streaming busca mostrar as consequências que ocorrem quando a disputa no futebol se estende para além do campo, revelando quem realmente ganha, perde ou cede nesse complexo jogo de interesses.